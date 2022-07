Mendag Zulkifli Hasan Temukan Harga Sembako di Kupang masih Tinggi

MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengecek harga bahan kebutuhan pokok pangan di Pasar Kasih, Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (30/7).

Di pasar tersebut, Zulkifli Hasan menemukan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok lebih tinggi dari harga kebutuhan pokok di daerah lain

seperti harga bawang merah sebesar Rp45.000 per kilogram, cabai Rp80.000 per kilogram dan ayam sebesar Rp80.000 per ekor. "Lebih mahal sedikit dari di Jawa," katanya kepada wartawan.

Menurutnya, harga cabai di pasar di Jawa sudah turun menjadi Rp70.000 per kilogram. bawang merah Rp40.000 per kg dan ayam Rp40.000 per ekor. Sedangkan harga telur normal yakni Rp60.000 per rak isi 30 butir.

Kendati harga masih tinggi, Zulkifli menyebutkan harga tersebut sudah turun jauh dari sebelumnya. "Sekarang bawang sudah panen dan sudah

normal. Cabai, beras dan lainya stabil, mudah-mudahan stok barang tersedia dan harga minyak juga terjangkau," ujarnya.

Adapun harga minyak curah sudah sama seperti harga yang berlaku di daerah lain yakni sebesar Rp14.000 per liter, namun minyak goreng merek tertentu dijual sebesar Rp15.000 per liter.

Sementara itu, harga daging sapi sebesar Rp110.000 per kilogram, dinilai termurah dibandingkan dengan daerah lain, misalnya dengan harga daging sapi di Jawa sebesar Rp150.000 per kilogram. "Ternyata harga daging sapi di Kupang paling murah di seluruh Indonesia," tandasnya.

Pedagang cabai, Gabriel Kanamengi mengatakan selain mahal, cabai juga menghilang dari pasar. Cabai yang masih dijual pedagang adalah cabai merah kecil. Sedangkan cabai merah besar seharga Rp100.000 per kilogram. "Belum ada pengiriman cabai merah besar dari petani," kata Gabriel.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifi juga membagi-bagikan bahan kebutuhan pokok kepada warga seperti minyak koreng kemasan botol, daging sapi, cabai, telur, dan ayam. "Tadi banyak ibu-ibu ikut, saya traktir minyak goreng," kata Ketua Umum PAN tersebut. (N-1)