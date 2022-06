Harga Minyak Goreng Curah Di Kupang Mulai Turun Sesuai HET

PEDAGANG di Pasar Tradisional Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (28/6) sudah menjual minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu per liter. Harga tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, harga minyak goreng curah di pasar tersebut sebesar Rp15 ribu per liter. "Harga minyak goreng sudah turun, yang curah Rp14 ribu per liter dan yang kemasan juga sudah turun menjadi Rp25 ribu per liter," ujar Diana, pedagang di pasar tersebut.

Pedagang lainnya, Andi Arif menyebutkan sebelumnya harga minyak curah naik karena pedagang memperoleh goreng dari pedagang perantara. Pedagang membeli minyak goreng ukuran 20 liter seharga Rp280 ribu dari harga normal sebesar Rp260 ribu.

Harga yang tinggi membuat harga jual minyak goreng menjadi mahal. Namun, sekarang mereka sudah menjual dengan harga Rp14 ribu per liter.

Sementara harga terigu juga sudah mengalami kenaikan, dari Rp206 ribu per zak, naik menjadi Rp231 ribu per zak, membuat harga per kilogram ikut naik dari Rp24 ribu menjadi Rp25 ribu.

Selain itu, harga bahan kebutuhan pokok lainnya terpantau masih sama seperti harga dua pekan lalu. Harga daging sapi sebesar Rp100 ribu per kilogram, harga bawang putih ukuran sedang Rp32.500 per kilogram, dan cabai merah besar Rp55 ribu per kilogram. (OL-15)