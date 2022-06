Ketuk Tembok, Kini Ganjar Puas Pembangunan Gedung SMA Tawangmangu

GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kembali meninjau pembangunan tahap 1 SMA Negeri Tawangmangu, Karanganyar. Dalam tinjauannya, Ganjar menemukan pembangunannya sudah baik berjalan sesuai kontrak.

Hal itu ditunjukkan dengan mengetuk tembok salah satu bangunan sekolah di bagian bawah jendela. Pada tinjauan sebelumnya, Ganjar mendapati tembok yang bolong setelah ditendang pelan.

"Setelah kedatangan saya dulu ternyata hasilnya diperbaiki, bagus sekali. Ini baru tahap pertama, nanti akan ada tiga tahap sampai keatas," kata Ganjar di lokasi, Rabu (15/6/2022).

Bersamaan dengan tinjauan itu, Ganjar meresmikan SMAN Tawangmangu dan meluncurkan sistem aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2022-2023.

Ganjar berharap, sekolah dan sistem aplikasi PPDB anyar dapat membentuk anak-anak yang jujur dan berintegritas.

"Mudah-mudahan sekolah ini nanti akan melahirkan anak-anak hebat yang erintegritas. Kita mulai dari awal jujur sejak dari awal," imbuhnya.

Adapun SMAN Tawangmangu merupakan SMAN pertama yang ada di Kabupaten Tawangmangu. Selanjutnya SMAN pertama di Banyumas juga akan diresmikan.

Sebelumnya, Ganjar menyidak pembangunan SMAN Tawangmangu pada Minggu (30/1/2022). Dalam sidak tersebut, Ganjar mendapati bangunan dibangun asal-asalan lantaran temboknya jebol usai ditendang perlahan.

"Karena ini sekolahan, satu jangan dikorupsi, dua berikan the best kulitas terbaik. Secara umum sebenarnya ok, tapi begitu saya masuk detail mulai dapat laporan, ya menemukan pekerjaan yang kurang baik," kata Ganjar. (OL-13)

