Kemendiktisaintek Apresiasi Edu Global School

Kunjungan Staf Ahli Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Muhamad Hasan Chabibie ke Edu Global School.(MI/HO)

STAF Ahli Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Muhamad Hasan Chabibie dan Staf Khusus Oki Earlivan Sampurno melakukan kunjungan ke Edu Global School Bandung, salah satu sekolah swasta unggulan di Bandung, pada Sabtu (9/8).

Kegiatan kunjungan mencakup school tour dan wawancara media. Hasan Chabibie menyampaikan apresiasi atas fasilitas dan pendekatan modern Edu Global School.

“Alhamdulillah, hari ini, saya bisa bersilaturahmi ke Edu Global, dan melihat langsung fasilitas yang luar biasa sebagaimana informasi yang sebelumnya kami terima,” ujarnya.

“InsyaAllah ini salah satu wujud lembaga pendidikan modern yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik,” lanjutnya.

Hasan Chabibie menyebut beberapa hal menjadi keunggulan Edu Global School antara lain:

Jumlah siswa per kelas yang terbatas maksimal 20 orang, sehingga proses pembelajaran lebih terfokus dan terawasi, mendukung pendekatan student-centered learning.

Penerimaan siswa penyandang disabilitas, yang menunjukkan tanggung jawab sosial lembaga pendidikan dalam memberikan akses pendidikan bagi semua kalangan.

Fasilitas ibadah yang memadai, seperti masjid yang dapat digunakan oleh siswa untuk beribadah dengan nyaman dan tenang.

Kurikulum Nasional dan Cambridge

Sebagai sekolah berstandar Cambridge di Bandung, Edu Global School menerapkan pendekatan pembelajaran yang memadukan kurikulum nasional Indonesia dengan kurikulum Cambridge.

Keunggulan kombinasi ini:

Siswa memiliki kompetensi akademik sesuai standar nasional. Mampu bersaing di tingkat global melalui ujian Cambridge. Penguasaan Bahasa Inggris, sebagai Bahasa pergaulan internasional, yang baik sejak dini. Penguatan karakter dan pembinaan talenta melalui kegiatan sekolah, organisasi dan ekstrakurikuler.

“Anak-anak Indonesia tidak kalah kualitasnya dibanding negara lain. Edu Global, sesuai namanya, diharapkan mampu mencetak lulusan berstandar global dan membanggakan hingga tingkat nasional, bahkan internasional,” ujar Hasan Chabibie.

Hasan Chabibie kemudian menyampaikan harapannya agar Edu Global Bandung terus menjadi bagian penting dari kemajuan pendidikan di Kota Bandung.

“Saya percaya Edu Global akan menjadi bagian dari sejarah pendidikan di Bandung, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” pungkasnya. (Z-1)