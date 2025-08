Sarana Pendidikan Berkualitas Lengkapi Park Serpong

Ilustrasi(Dok Lippoland)

DI tengah meningkatnya kebutuhan akan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga urban, peran pengembang properti dalam menghadirkan fasilitas pendidikan modern menjadi semakin vital. Menjawab kebutuhan tersebut, LippoLand secara resmi menggelar seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) Lentera National School Park Serpong pada Kamis (31/7).

Sekolah ini hadir sebagai bagian dari komitmen LippoLand dalam menghadirkan kualitas hidup terbaik di kawasan hunian Park Serpong, sebuah kota mandiri seluas 400 hektare yang berada di jantung Serpong, Tangerang.

Lentera National School Park Serpong berada di bawah naungan Pelita Harapan Group, jaringan pendidikan Kristen ternama yang telah membentuk generasi muda Indonesia sejak 1993. Dengan jangkauan lebih dari 54 kota dan wilayah, serta melayani lebih dari 45.000 siswa dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi (S1, S2, S3), Pelita Harapan Group menjadi mitra strategis dalam menghadirkan pendidikan transformatif di lingkungan Park Serpong.

Baca juga : 751 Sekolah Thailand yang Ada di Perbatasan Kamboja Ditutup Sementara

Acara groundbreaking ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua institusi, antara lain Dr. Stephanie Riady selaku Executive Director Pelita Harapan Group, Ferdinand Gunawan (Chief Business Development Officer), Richard M (Chief Financial Officer), Firman Rusli (Chief Project Officer), serta CEO LippoLand David Iman Santosa dan CMO LippoLand Jopy Rusli.

Lentera National School Park Serpong dirancang untuk memberikan pendidikan holistik dan transformatif yang menumbuhkan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas siswa. Melalui pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dan Project-Based Learning, sekolah ini membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan perkembangan zaman.

Didukung oleh tenaga pengajar berpengalaman dan kurikulum yang adaptif, Lentera National School menawarkan pengalaman belajar yang menyeluruh dari jenjang TK hingga SMA, dengan kapasitas hingga 2.000 siswa.

Baca juga : Hindari Asap Karhutla, Anak Sekolah di Pekanbaru Diimbau Pakai Masker

Sekolah ini dijadwalkan akan menggelar grand launching pada 13 September 2025, bersamaan dengan dibukanya pendaftaran Tahun Ajaran 2026/2027 untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam sambutannya, David Iman Santosa, CEO LippoLand, menegaskan bahwa kehadiran Lentera National School Park Serpong merupakan bagian dari visi besar LippoLand untuk membangun kawasan hunian yang mendukung gaya hidup modern keluarga muda.

“Kehadiran Lentera National School Park Serpong merupakan bukti nyata komitmen kami dalam menyediakan fasilitas lengkap yang menunjang gaya hidup keluarga modern. Kami percaya bahwa hunian ideal bukan hanya sekadar tentang rumah, akan tetapi juga tentang kemudahan akses terhadap pendidikan terbaik,” ujar David.

Lebih dari sekadar tempat tinggal, Park Serpong dibangun sebagai ekosistem hidup yang menyatukan kenyamanan, kualitas, dan masa depan. Kawasan ini juga akan diramaikan oleh kehadiran mitra kuliner ternama seperti Pangeran Mudo, memperkuat daya tarik Park Serpong sebagai destinasi hunian yang dinamis dan lengkap.

Dengan lokasi yang strategis dan konektivitas tinggi, termasuk akses dari Tol Jakarta-Merak, Tol Jakarta-Balaraja, dan Tol JORR W2, Park Serpong telah menjelma menjadi kawasan hunian yang sangat diminati, khususnya oleh milenial dan keluarga muda.

Pencapaian Park Serpong juga diakui dalam ajang GPA People’s Choice Awards 2024, di mana kawasan ini menyabet dua penghargaan sekaligus: The Winner in Housing Project Kabupaten Tangerang dan The Winner in Millennial Home Design.

Penghargaan ini mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap Park Serpong sebagai pilihan utama hunian berkualitas.

Melalui kolaborasi dengan Pelita Harapan Group, LippoLand mempertegas perannya sebagai pengembang yang tidak hanya membangun fisik hunian, namun juga berinvestasi dalam kualitas hidup dan masa depan generasi penerus bangsa. Lentera National School Park Serpong pun menjadi simbol sinergi antara infrastruktur dan visi pendidikan, demi menciptakan komunitas yang unggul dan berdaya saing. (E-40