Nilai Kekeluargaan Kunci Lingkungan Belajar yang Suportif

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
NILAI kekeluargaan merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang hangat, suportif, dan saling menghormati. Anak-anak bukan sekadar belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli, dan memiliki empati.
"Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa menemukan cara belajar terbaik mereka. Pendekatan ini mengutamakan partisipasi aktif melalui diskusi, kerja kelompok, proyek kreatif, eksperimen, dan presentasi, sehingga anak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah, menganalisis, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata," ujar Reinhard Simeon B. Com., ACC. COO SoliDEO Bilingual School, dalam keterangannya, Senin (11/8).
Menggunakan kurikulum khas, sekolah yang berkiprah 30 tahun itu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan spiritual anak secara holistik. Kurikulum ini dikembangkan dari kurikulum nasional dan diperkaya dengan sumber belajar global seperti Cambridge, National Geographic, dan berbagai sumber internasional lain.
Menurut Reinhard, setiap anak dipandang unik yaitu memiliki bakat, minat, dan cara belajar yang berbeda. Karena itu, proses belajar dirancang dengan pendekatan student-centered learning atau metode belajar berpusat pada siswa, di mana anak menjadi tokoh utama dalam perjalanan pendidikannya.
Pembelajaran, lanjut dia, juga mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani di setiap mata pelajaran. Anak diajak untuk menghubungkan pengetahuan dengan iman, membentuk karakter yang kokoh, empati yang tinggi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan.
Ada sejumlah program unggulan. Sebut saja, kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa inovatif dan tanggung jawab sejak dini, musik untuk mengasah bakat dan kreativitas dalam seni, dan public speaking untuk membekali siswa dengan keterampilan komunikasi yang percaya diri. (I-2)
MELALUI analisis biometrik, orangtua mendapatkan wawasan lebih luas tentang cara belajar, motivasi, kecerdasan, dan karakter kepribadian anak.
Doa sebelum belajar Katolik yang singkat, mudah dihafal, dan penuh makna untuk memohon bimbingan Tuhan dalam studi. Cocok untuk pelajar!
Kandungan DHA dapat mendukung perkembangan kemampuan otak dan kemampuan belajar anak.
DUNIA berubah cepat. Yang bertahan ialah mereka yang terus belajar dan memperbarui pengetahuannya. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu yang dipelajari pada masa lalu.
Kemajuan teknologi juga dinilai Maudy Ayunda membuat sistem pendidikan jadi lebih mudah karena dapat digelar baik di dalam maupun luar kelas dengan berbagai jenis metode pembelajaran.
Pelatihan ini dirancang dengan sistem berjenjang dan terstruktur, mengacu pada kurikulum nasional, dan berfokus pada pendekatan aplikatif serta teknik pengajaran inspiratif bagi guru PAUD.
Pernyataan Menteri Keuangan yang menganggap penghasilan guru dan dosen sebagai ‘tantangan’ bagi keuangan negara menunjukkan adanya misinterpretasi terhadap amanat konstitusi.
Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut.
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
