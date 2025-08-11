Nilai Kekeluargaan Kunci Lingkungan Belajar yang Suportif

(MI)

NILAI kekeluargaan merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang hangat, suportif, dan saling menghormati. Anak-anak bukan sekadar belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli, dan memiliki empati.

"Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa menemukan cara belajar terbaik mereka. Pendekatan ini mengutamakan partisipasi aktif melalui diskusi, kerja kelompok, proyek kreatif, eksperimen, dan presentasi, sehingga anak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah, menganalisis, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata," ujar Reinhard Simeon B. Com., ACC. COO SoliDEO Bilingual School, dalam keterangannya, Senin (11/8).

Menggunakan kurikulum khas, sekolah yang berkiprah 30 tahun itu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan spiritual anak secara holistik. Kurikulum ini dikembangkan dari kurikulum nasional dan diperkaya dengan sumber belajar global seperti Cambridge, National Geographic, dan berbagai sumber internasional lain.

Menurut Reinhard, setiap anak dipandang unik yaitu memiliki bakat, minat, dan cara belajar yang berbeda. Karena itu, proses belajar dirancang dengan pendekatan student-centered learning atau metode belajar berpusat pada siswa, di mana anak menjadi tokoh utama dalam perjalanan pendidikannya.

Pembelajaran, lanjut dia, juga mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani di setiap mata pelajaran. Anak diajak untuk menghubungkan pengetahuan dengan iman, membentuk karakter yang kokoh, empati yang tinggi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan.

Ada sejumlah program unggulan. Sebut saja, kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa inovatif dan tanggung jawab sejak dini, musik untuk mengasah bakat dan kreativitas dalam seni, dan public speaking untuk membekali siswa dengan keterampilan komunikasi yang percaya diri. (I-2)