Harga Kebutuhan Pokok Di Kota Sukabumi Stabil

PERGERAKAN harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat di Kota Sukabumi, Jawa Barat, terpantau relatif stabil, Jumat (10/6). Harga rata-rata relatif sama dengan kondisi hari sebelumnya.

Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, Moch Rifki, menuturkan hasil pemantauan dan laporan, kondisi pergerakan harga yang berubah hanya komoditas cabai merah besar TW. Saat ini harganya di kisaran Rp72 ribu per kilogram dari hari sebelumnya di kisaran Rp70 ribu per kilogram.

"Harga cabai merah besar TW masih berubah-ubah. Kemarin sempat turun dari Rp72 ribu ke Rp70 ribu per kilogram. Tapi sekarang naik lagi jadi Rp72 ribu per kilogram," sebut Rifki, Jumat (10/6).

Sementara komoditas cabai lainnya masih terpantau stabil. Artinya, tidak ada perubahan dari hari sebelumnya.

Data Diskumindag Kota Sukabumi, harga cabai hijau besar di kisaran Rp28 ribu per kg, cabai merah lokal Rp72 ribu per kg, cabai keriting merah Rp65 ribu per kg, cabai keriting hijau Rp30 ribu per kg, cabai rawit hijau Rp68 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp90 ribu per kg.

Komoditas strategis lain yang harganya stabil yakni beras Ciherang Cianjur 1 di kisaran Rp11.500 per kg, beras Ciherang Cianjur II kisaran Rp10 ribu per kg, beras Ciherang Sukabumi Rp9.400 per kg, beras premium kelas I Rp12 ribu per kg, dan beras medium terendah kisaran Rp8 ribu per kg.

"Kalau melihat harga, sebetulnya untuk komoditas cabai memang belum menyentuh harga normal. Masih ada beberapa komoditas cabai yang harganya relatif masih cukup mahal," terangnya.

Rifki belum bisa menjamin harga akan tetap stabil atau turun. Pasalnya, selain kemungkinan karena dipicu kondisi cuaca, berfluktuasinya harga bisa juga karena menjelang perayaan Iduladha.

"Kemungkinan harga masih bisa berubah-ubah. Tergantung dari kondisi di lapangan juga karena di pasaran itu ditentukan mekanisme pasar," sebutnya.

Komoditas lain yang harganya saat ini stabil di antaranya daging sapi Rp130 ribu per kilogram, daging ayam kisaran Rp38 ribu per kg, dan telur ayam Rp29 ribu per kg. (OL-15)