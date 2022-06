Harga Semua Jenis Cabai di Aceh Naik, Cuaca Jadi Kambing Hitam

SEJAK tiga hari terakhir, harga cabai merah Dan cabai hijau di kawasan Provinsi Aceh melambung tinggi. Hal itu diduga akibat cuaca ekstrem sehingga hasil produksi dari petani lokal menurun drastis.

Amatan Media Indonesia, Kamis (9/6) di Banda Aceh ibukota Provinsi Aceh misalnya, harga cabai merah dari sebelumnya Rp 60 ribu per kg (kilogram), sejak tiga hari terakhir naik menjadi Rp70 ribu per kg. Lalu cabai hijau dari sebelumnya Rp30 ribu per kg, sekarang naik menjadi Rp55 ribu per kg.

Kenaikan harga juga terjadi di Kabupaten Pidie, sebagai kawasan produksi penghasil cabai merah di Provinsi Aceh. Misalnya di pusat pasar Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibukota Kabupaten Pidie, harga cabai merah dari sebelumnya Rp50 ribu per kg, sekarang naik menjadi Rp60 ribu per kg.

Kemudian cabai harga cabai hijau menjadi Rp40 ribu per kg. Harga tersebut lebih mahal dari tiga hari lalu Rp30 ribu per kg.

Fadli, pedagang cabai di pusat pasar Pante Teungoh, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, mengatakan, kenaikan harga itu karena pasokan cabai dari petani berkurang dari biasanya. Pasalnya di lokasi pesisir Selat Malaka tersebut sekarang sedang dilanda cuaca ekstrem.

"Situasi seperti ini memang sulit. Modal bertambah besar dari sebelumnya, tapi keuntungan tidak bertambah. Pasalnya konsumen sudah menghemat pembelian dan kita sulit mengambil keuntungan lebih besar walaupun modal sudah naik" kata Fadli.

Panasnya suhu udara, sering terembus angin dan kemarau telah menjadi ancaman terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Karena itu proses pembungaan cabai terganggu. Berikutnya pertumbuhan buah ke proses matang juga tidak stabil.

"Produksi turun luar biasa. Lalu buahnya pun kerdil. Sedangkan biaya perawatan tinggi. Ditambah lagi harga bagan saprodi yang cukup mahal" tutur Anwar, petani cabai di Desa Blang Garot, Kecamatan Indramayu, Pidie. (OL-13)

