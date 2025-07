Tinggal 5 Menit, Laga Benfica vs Chelsea Ditunda karena Cuaca Buruk

Laga Piala Dunia Antarklub antara Benfica dan Chelsea(AFP/Federico Parra)

LAGA 16 besar Piala Dunia Antaraklub antar Benfica dan Chelsea ditunda lima menit sebelum waktu normal berakhir.

Laga di Stadion Bank of America, Charlotte, Amerika Serikat (AS), Minggu (29/6) dini hari itu dihentikan saat the Blues tengah unggul 1-0 berkat gol tendangan bebas Reece James di menit 64.

Lima menit sebelum waktu normal berakhir, wasit meminta seluruh pemain kembali ke ruang ganti karena cuaca buruk dengan awan gelap dan petir terlihat di atas stadion.

Laga 16 besar Piala Dunia Antarklub antara Benfica dan Chelsea akan dilanjutkan saat cuaca membaik.

Jika skor 1-0 untuk kemenangan Chelsea atas Benfica bertahan saat laga dilanjutkan hingga laga usai, klub Liga Primer Inggris itu dipastikan akan melaju ke babak perempat final Piala Dunia Antarklub.

Di babak perempat final Piala Dunia Antarklub, Bentica atau Chelsea sudah ditunggu Palmeiras, yang di laga sebelumnya, mengalahkan Botafogo. (bbc/Z-1)