Enzo Maresca Akui Penundaan Pertandingan Sempat Pengaruhi Chelsea

PELATIH Chelsea Enzo Maresca menyebut penundaan pertandingan sempat mempengaruhi penampilan the Blues ketika menghadapi Benfica di babak 16 besar Piala Dunia Antarklub 2025 di Stadion Bank of America, Charlotte, Amerika Serikat (AS) Minggu (29/6) pagi.

"Saya bangga dengan penampilan kami, sangat bangga. Penampilan kami terhenti di menit ke-85. Kemudian mereka menghentikan pertandingan dan ini memulai permainan yang sama sekali baru," ungkap Maresca, dikutip dari laman resmi FIFA, Minggu (29/6).



"Ketika Anda berada di dalam selama lebih dari satu jam, itu tidak mudah, tetapi kami terus bermain dan saya pikir hadiahnya adalah sesuatu yang pantas kami dapatkan. Kami berada di delapan tim pertama dalam kompetisi ini dan kami sangat senang," sambungnya.

Pada pertandingan ini, Chelsea sempat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Reece James, namun cuaca buruk memaksa laga dihentikan pada menit 85.

Setelah cuaca kembali cukup bersahabat, laga dilanjutkan lagi setelah sempat ditunda selama kurang lebih sejam dan Benfica dapat memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan melalui tendangan penalti Angel Di Maria.

Memasuki babak tambahan, Chelsea mampu menambah keunggulan mereka dan memenangi pertandingan dengan skor 4-1 melalui gol yang dicetak Christopher Nkunku, Pedro Neto, dan Kiernan Dewsbury-Hall.

Sementara itu, pemain bertahan Chelsea Levi Colwill menilai timnya layak menjadi pemenang pada pertandingan ini, terlebih melihat penampilan mereka sampai detik terakhir.

"Kami adalah pemenang, kami tidak punya pilihan lain selain memenangkan pertandingan ini. Kami semua tahu itu dan percaya akan hal itu. Bahkan ketika mereka mencetak gol, kami tidak tertunduk, kami tahu kami bisa menciptakan peluang, dan kami melakukannya dan skor mencerminkan hal itu," tegas Colwill.

Selanjutnya, Chelsea akan menghadapi Palmeiras di babak perempat final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Sabtu (5/7) dini hari WIB. (Ant/Z-1)