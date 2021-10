Gubernur Lampung Arinal Pastikan Vaksinasi Lancar

GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi memastikan vaksinasi lancar di daerah akan lancar. Hal itu diungkapkannya ketika meninjau acara Gebyar Vaksinasi Covid-19 di Graha Wangsa, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandarlampung, Kamis (07/10).



Melalui kegiatan yang diselenggarakan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung itu, Gubernur Arinal berharap vaksinasi kepada masyarakat terus berlangsung untuk mengejar imunitas bersama (herd immunity).



"Kita berharap kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan vaksin," ujar Gubernur Arinal.



Pada acara Gebyar Vaksinasi Covid-19, disiapkan 10 ribu vaksin secara bertahap, yang masing-masing tahap disalurkan 5.000 vaksin.



Vaksinasi tahap pertama, PMI Lampung menyiapkan 1.000-1.250 dosis per hari selama 6-9 Oktober 2021, dan vaksinasi tahap kedua dan pada 3-6 November 2021.



"Setelah bicara dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) beberapa waktu lalu, Lampung sudah ada 3 juta vaksin lebih atau sekitar 30 persen dari kebutuhan," katanya. Gubernur Arinal mengatakan jumlah tersebut terus bertambah.



Ketua PMI Lampung, Riana Sari Arinal mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan yang baik ini dengan mendaftarkan diri melalui link pendaftaran via online di https://bit.ly/pendaftaranvaksin_tahap1. Masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran via Whatsapp dapat menggunakan format Nama lengkap_Tempat&Tanggal_lahir_NIK(KTP)_Alamat_No.Telp, Kemudian dikirimkan ke nomor "call center" PMI : 0811-7979-972.

Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan secara langsung di Markas PMI Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Hasanudin No.26 Telukbetung, Kota Bandarlampung.



Wakil Ketua PMI Lampung, Rudi Syawal mengatakan vaksinasi ini melibatkan petugas Disdukcapil Provinsi Lampung.



Petugas Disdukcapil yang akan membantu penerima vaksin bila terdapat kesalahan indentitas (NIK) agar bisa langsung diverifikasi agar tidak salah pada aplikasi PeduliLindungi.



Rudi Syawal menambahkan, "Gebyar Vaksinasi" ini terselenggara bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang. Gebyar vaksinasi PMI juga dilakukan PMI kabupaten/kota di Lampung.



Secara bertahap, PMI Lampung akan terus melakukan vaksinasi Covid-19 untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah. (OL-2)