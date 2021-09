Buntut Kebakaran Lapas Tangerang, Lapas Dan Rutan Di NTT Diminta Tingkatkan Pengawasan

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkunham) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan edaran kepada seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan di daerah itu agar meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah potensi kebakaran. Edaran itu dikeluarkan setelah kebakaran terjadi di Lapas Tangerang, Banten yang menelan puluhan korban jiwa.

"Edaran ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran dan pencegahan terjadi potensi terjadinya bencana kebakaran," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone di Kupang, Kamis (9/9).

Marciana mengatakan pimpinan unit pelaksana teknis melakukan kontrol blok hunian, pos menara, bengkel kerja, dapur dan instalasi listrik dan kabel- kabel listrik yang sudah usang atau rusak. Selain itu, menjalankan program Getting To Zero Halinar yakni bebas HP, pungli, narkoba di setiap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta melaksanakan kontrol keliling untuk memastikan lapas dan rutan benar dalam keadaan aman dan kondusif.

"Unit pelaksana teknis juga wajib memastikan di setiap blok hunian tidak boleh ada sambungan listrik untuk penggunaan dengan alasan apapun pada ruang sel warga binaan pemasyarakatan," ujarnya. (OL-15)