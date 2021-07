Berkolaborasi di Masa Pandemi Suguhkan Rasa Korea

BERKOLABORASI atau bersinergi dalam dunia bisnis bukanlah sesuatu yang tabu. Apalagi pihak-pihak yang bergabung itu mempunyai kesamaan visi atau beririsan sehingga bisa saling melengkapi.

Hal itulah yang dilakukan jaringan restoran virtual, Moon Chicken by Hangry dan merek makanan Samyang Green. Mereka sepakat berkolaborasi dan menghadirkan varian rasa spesial pada menu Moon Chicken by Hangry, Samyang Byeol. Demam Korea yang melanda Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir memperkuat keinginan tersebut.

Rasa spesial itu tersedia terbatas hingga September pada seluruh sajian menu Moon Chicken by Hangry, yaitu korean chicken wings, moon fried chicken, dan meteor chicken. Pelanggan dapat menikmati varian rasa Samyang Byeol melalui aplikasi pesan antar dan take away dari 42 outlet Hangry di Jabodetabek dan Bandung. Dengan kolaborasi spesial ini, Moon Chicken by Hangry dan Samyang Green berharap pada pelanggan dapat menikmati suguhan citarasa terbaik dari ayam goreng dan saus pedas favorit ala Korea serta dapat menemani pelanggan saat berada di rumah saja.

Kolaborasi itu pun semakin memperkuat nuansa Korea. Samyang Green sebagai merek Buldak Sauce pedas asal Korea sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tekstur sausnya yang kental dengan rasa pedas yang memberikan sensasi panas serta menghangatkan sudah menjadi favorit sejak masih tersedia dalam bentuk mi instan. Sedangkan, Moon Chicken by Hangry sebagai merek ayam goreng ala Korea dikenal dengan keunikan ragam rasa. Gabungan kedua merek ini di dalam sajian menu Samyang Byeol memberikan sensasi pedas ala Korea.

"Kesempatan luar biasa bagi kami untuk dapat berkolaborasi dengan merek besar seperti Samyang Green yang sudah terkenal dengan identitas Koreanya. Selain memperkuat identitas merek Moon Chicken by Hangry, kami juga ingin menyuguhkan citarasa khas Korea terbaik lainnya bagi pelanggan melalui kolaborasi ini," ujar CEO Hangry, Abraham Viktor.

Saat ini, Moon Chicken by Hangry memiliki dua rasa khas Korea dalam varian rasanya, yaitu Gangjeong dengan rasa manis dan Big Bang dengan rasa pedas khas gochujang.

Bagi Samyang Green, kolaborasi itu sudah sangat ditunggu-tunggu para pencinta makanan Korea. "Kami sangat optimis tambahan Menu baru di Moon Chicken by Hangry ini akan membuat pencinta kuliner menikmati sensasi yang belum pernah ada sebelumnya. Kekuatan branding dari Hangry dan cita rasa unik dari Samyang kami harap akan menciptakan sensasi yang me-'roket'-kan minat pencinta kuliner di Jakarta dan Bandung," ujar Direktur Utama Jakarta, PT Jakarta Boga Utama Sari selaku Exclusive Distributor Samyang Green di Indonesia, Arie Kurniawan.

Dalam periode peluncurannya, Moon Chicken by Hangry memberikan promosi spesial berupa potongan harga hingga 60% untuk pemesanan via GrabFood dan ShopeeFood yang berlaku dari 12-18 Juli. Selain itu, juga ada beberapa program giveaway berhadiah menarik yang diadakan di akun Instagram @moonchicken.id. Moon Chicken by Hangry dan Samyang Green pun berharap ke depannya dapat menghadirkan kolaborasi lainnya yang dapat memberikan kejutan baru bagi pelanggan. (RO/A-1)