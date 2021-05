Dukung Pariwisata Banten, Tol Serang-Panimbang Beroperasi Juni Ini

KEMENTERIAN PUPR, melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Wika Serang Panimbang, melakukan upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang, yang menghubungkan wilayah itu dengan Tanjung Lesung, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus untuk pariwisata.

Saat ini, dilaporkan progres pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 sudah mencapai 95,24% dan ditargetkan pada Juni ini dilakukan uji laik fungsi sehingga bisa diresmikan dan dioperasikan.

“Ruas ini juga akan membuka kesempatan ekonomi dan pembangunan yang lebih besar untuk kawasan Banten bagian selatan," kata Kepala BPJT Danang Parikesit dikutip dari laman BPJT, Jumat (14/5).

Tol tersebut, harap Danang, akan membuka kesempatan usaha ekomoni baru di Banten bagian Selatan karena menghubungkan dengan Pantai Selatan di Jawa yang diharapkan dapat menumbuhkan kawasan industri baru dan pariwisata baru.

Ruas Tol Serang–Panimbang sepanjang 83,67 Km ini terdiri dari tiga Seksi. Seksi 1 sepanjang 26,5 Km menghubungkan Serang–Rangkasbitung, Seksi 2 sepanjang 24,17 Km menghubungkan Rangkasbitung–Cileles, dan Seksi 3 sepanjang 33 Km menghubungkan Cileles–Panimbang.

BPJT menjelaskan, saat ini, untuk seksi 2 dan 3 masih dalam tahap pembebasan lahan. Progres pembebasan lahan untuk seksi 2 sebesar 74,03% dan seksi 3 sebesar 64,21% yang dimana seksi 2 dan 3 ditargetkan dapat selesai dan beroperasi pada Juli 2023.

Jalan tol Serang–Panimbang ini akan terkoneksi dengan ruas tol Tangerang–Merak, yang merupakan bagian dari Trans-Jawa, untuk jalur distribusi Logistik dan juga tol ini menghubungkan ke kawasan Tanjung Lesung.

Pembangunan ruas tol ini dikerjakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sebesar Rp5,33 triliun terdiri dari Seksi 1-2.

Pada November 2020, PUPR melakukan Penandatangan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 senilai Rp4,5 triliun dengan kontraktor Sino Road and Bridge Group Co Ltd. (OL-1)