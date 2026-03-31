Terungkap! Pelaku Mutilasi dalam Freezer Kios Ayam Geprek Bekasi Ternyata Rekan Kerja Korban

KASUS korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam mesin pembeku (freezer) di Perumahan Mega Regency, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, akhirnya tersingkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, mengungkapkan bahwa korban berinisial AH, 39, dihabisi secara keji oleh rekan kerjanya sendiri.

Motif pembunuhan ini dipicu oleh penolakan korban saat diajak oleh dua pelaku untuk merampok harta milik majikan mereka di kios ayam goreng tersebut.

“Mereka sama-sama karyawan di sana. Kemudian yang satu, yang korban itu diajak untuk melakukan kejahatan tapi menolak. Sehingga yang dua orang membunuh si korban tersebut,” ujar Kombes Iman Imanuddin, Selasa (31/3).

Baca juga : Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus Mutilasi Angela Besok

Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku awalnya berencana menguasai aset berharga milik sang majikan. Target utama mereka adalah mobil, namun rencana tersebut berubah menjadi pencurian motor karena ketatnya sistem pengamanan pada kendaraan roda empat tersebut.

Nahas bagi AH, kejujurannya justru berbuah petaka. Karena menolak terlibat dalam rencana jahat tersebut, ia dibunuh dan jasadnya dimutilasi sebelum disimpan di freezer dalam kios.

Polisi bergerak cepat dengan menangkap dua pelaku yang merupakan rekan kerja korban. Saat ini, keduanya telah mendekam di ruang tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Sudah, sudah kita tangkap. Sudah kita tangkap. Dua orang sudah dilakukan penahanan,” tegasnya.

Peristiwa ini terungkap setelah pemilik kios menemukan jasad korban di dalam freezer saat kembali dari mudik pada Sabtu pagi, 28 Maret 2026. Penemuan bermula dari bau menyengat di lokasi. Polisi kini terus mendalami kasus tersebut guna mengungkap seluruh rangkaian kejadian. (P-4)