Polisi Dalami Peran Dua Terduga Pelaku Mutilasi Pegawai Ayam Geprek di Bekasi

Polisi masih mendalami peran dua terduga pelaku pembunuhan dan mutilasi pegawai ayam geprek di Bekasi.(Dok. Polda Metro Jaya)

POLDA Metro Jaya masih mengusut secara intensif kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap AH (39), pegawai kedai ayam geprek di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua terduga pelaku yang telah ditangkap kini diperiksa mendalam untuk mengungkap peran masing-masing.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik masih menelusuri kronologi lengkap, termasuk keterlibatan pelaku, rangkaian kejadian, hingga dugaan upaya menghilangkan jejak.

“Penyidik mendalami peran masing-masing pelaku, mulai dari saat kejadian hingga upaya pascakejahatan,” kata Budi, Senin (30/3).

Dua terduga pelaku berinisial DS alias A dan S ditangkap pada Minggu (29/3) sekitar pukul 09.30 WIB di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.

Polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dalam penanganan kasus ini. Sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan pelaku, autopsi korban, hingga uji laboratorium forensik.

Selain itu, penyidik masih memburu bagian tubuh korban yang belum ditemukan guna memperkuat pembuktian dan kepentingan forensik.

“Kami minta masyarakat memberi ruang bagi penyidik bekerja maksimal. Fakta akan dibuka bertahap berdasarkan alat bukti dan temuan forensik,” ujar Budi.

Jasad Ditemukan dalam Freezer

Kasus ini terungkap setelah warga Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Serang Baru, digegerkan penemuan jasad di dalam freezer pada Sabtu (28/3).

Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa tangan dan kaki di sebuah kedai ayam geprek Blok D33. Ia diketahui bekerja di kios tersebut dan akrab disapa Pak Bedul.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebelumnya memastikan dua terduga pelaku telah diamankan, namun polisi masih mendalami motif dan kronologi lengkap pembunuhan tersebut. (Z-10)