Polisi Temukan Potongan Tubuh Korban Mutilasi Bekasi

Aparat kepolisian melakukan olah TKP di kios ayam geprek tempat ditemukan jasad tanpa tangan dan kaki dalam freezer yang berlokasi di Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

POLISI telah menemukan bagian tubuh korban mutilasi, AH, 39, di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. AH yang dikenal dengan panggilan Pak Bedul menjadi korban mutilasi oleh dua rekan kerjanya di sebuah kedai ayam geprek di Perumahan Mega Regency, Blok D 33 No 4A, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Sudah (ditemukan) di daerah Cariu, Bogor," ungkap Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKB Abdul Rahim dalam keterangannya yang dikutip Selasa (31/3).

Dengan ditemukannya bagian tubuh tersebut, kondisi jasad korban sudah lengkap. Polisi menyebut mayat korban ditemukan dalam freezer penyimpanan daging ayam tanpa tangan dan kaki.

Sebelumnya, pemilik kios kaget melihat korban dalam kondisi membusuk, terbungkus kain di dalam pendingin (freezer) di sebuah ruko kawasan Serang Baru, pada Sabtu (28/3) lalu. Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Serang Baru.

Polsek Serang Baru, Polres Metro Bekasi, dan Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan hasil pendalaman, diketahui pelaku adalah rekan kerja korban berinisial S, 27, dan ANC, 23.

Keduanya diketahui sempat izin pulang kampung untuk mudik Lebaran. Namun, setelah sempat tidak diketahui keberadaannya, Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap keduanya.

Selain diduga membunuh dan memutilasi korban, kedua pelaku membawa kabur dua sepeda motor milik bos ayam geprek jenis Honda Beat dan Vario, serta uang tunai Rp500 ribu. Polisi mengungkap motif pembunuhan itu lantaran korban menolak diajak dua pelaku untuk melakukan kejahatan. (H-4)

