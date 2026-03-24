Kawal Arus Balik Lebaran 2026, PMI Tangsel Siagakan 6 Posko Kesehatan 24 Jam Nonstop

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyiagakan enam posko kesehatan selama 24 jam penuh untuk mengawal kelancaran arus balik Lebaran 2026. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan pergerakan pemudik yang melintasi wilayah penyangga ibu kota tersebut pasca-Idulfitri.
Wakil Ketua PMI Kota Tangsel, Tubagus Asep Nurdin, menjelaskan bahwa penempatan posko dilakukan di titik-titik strategis yang rawan kemacetan dan kecelakaan. Setiap posko diperkuat oleh 15 personel yang bertugas secara bergantian (shift).
"Seluruh posko kami siagakan penuh, didukung armada ambulans, kendaraan operasional, hingga sepeda motor untuk menjangkau titik kemacetan yang sulit dilalui mobil," ujar Asep dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).
Hingga Senin malam, tim medis PMI di lapangan melaporkan telah menangani lima insiden kecelakaan. Dari rangkaian kejadian tersebut, tercatat 12 orang mengalami luka ringan, sementara satu orang dilaporkan meninggal dunia.
Berdasarkan evaluasi sementara, faktor kelelahan fisik menjadi pemicu utama gangguan kesehatan maupun kecelakaan lalu lintas bagi para pemudik yang memasuki wilayah Tangerang Selatan.
"Mayoritas kasus yang kami tangani adalah luka ringan akibat kelelahan dan kurang fokus. Ini menjadi indikasi bahwa faktor keletihan masih menjadi risiko utama dalam arus balik tahun ini," tutur Asep.
Dalam operasionalnya, PMI Tangsel bekerja sama erat dengan TNI-Polri, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perhubungan. Asep memastikan sistem rujukan medis telah terintegrasi langsung dengan RSUD dan puskesmas setempat untuk mempercepat penanganan darurat.
"Sinergi lintas sektor berjalan sangat baik. Kami terintegrasi dengan pos pengamanan kepolisian serta didukung fasilitas rujukan medis yang sigap," tambahnya.
Menutup keterangannya, PMI mengimbau para pemudik untuk tidak memaksakan diri di perjalanan. Asep meminta warga untuk segera menepi dan memanfaatkan posko kesehatan yang tersedia jika merasakan penurunan kondisi fisik.
"Kami mengimbau pemudik untuk beristirahat jika merasa lelah. Keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama agar bisa kembali ke rumah dengan selamat," pungkas Asep. (H-3)
Lebih dari dua bulan setelah bencana ekologis melanda sejumlah wilayah di Sumatra, kini perhatian tertuju pada pemulihan berbagai hak dasar masyarakat.
Jadwal pelayanan terbatas ini dibuka pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Banten, termasuk Kantah Tangsel.
SEORANG oknum anggota TNI AD diamankan setelah terlibat perselisihan dengan pengemudi ojol di Tangerang Selatan. Aksinya viral di media sosial karena terekam menodongkan pistol
Prioritas pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan seperti untuk peningkatan akses pendidikan bagi anak anak, penanganan sampah, banjir, dan lain lain.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
KEPOLISIAN Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) menangkap seorang oknum guru di Rawa Buntu, Serpong, Tangsel berinisial YP, 55. Ia diduga mencabuli belasan muridnya.
