Kendati Hari Raya, BPN Banten dan Kantah Tangsel Tetap Beri Pelayanan pada Masyarakat

KANTOR Pertanahan di wilayah Provinsi Banten, termasuk Kantor Pertanahan Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat kendati pada masa libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Pelayanan pertanahan akan tetap dibuka secara terbatas di seluruh Kantah di Provinsi Banten.

Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor B/KP.06/331-100/III/2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi serta Hari Raya Idulfitri. Pelayanan terbatas ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam memanfaatkan waktu selama libur panjang, khususnya bagi mereka yang tetap membutuhkan layanan pertanahan.

Jadwal pelayanan terbatas ini dibuka pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Banten, termasuk Kantah Tangsel. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan serta memanfaatkan kesempatan untuk mengurus sertifikat tanah secara mandiri dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat.

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, Kantah Tangsel berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kami siap memberikan pelayanan terbaik, bahkan hingga 200 persen, demi kepuasan pelayanan kepada masyarakat," tandas Kepala Kantah Tangsel, Seto Apriadi, pada acara bukber dengan awak media belum lama ini.

Terkait pelayanan di hari raya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum berkunjung dan mengikuti ketentuan pelayanan yang berlaku di masing-masing kantor. Dengan tetap dibukanya pelayanan terbatas ini, BPN berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan publik yang adaptif, responsif, dan optimal meskipun dalam masa libur nasional. (H-2)