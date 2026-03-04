Diduga Viral Todong Pistol ke Driver Ojol di Tangsel, Oknum Prajurit TNI AD Ditangkap

Ilustrasi.(freepik)

SEORANG oknum anggota TNI Angkatan Darat diamankan setelah terlibat perselisihan dengan pengemudi ojek online atau ojol di Tangerang Selatan (Tangsel). Aksinya viral di media sosial karena terekam menodongkan benda menyerupai senjata api saat terlibat cekcok kendaraan, Minggu (1/3/2026).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Donny Pramono mengonfirmasi bahwa oknum prajurit tersebut telah diamankan oleh Denpom Jaya/1 Tangerang sejak Senin (2/3/2026) malam untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Saat ini oknum prajurit yang terlibat sudah diamankan dan sedang diperiksa oleh Denpom Jaya/1 Tangerang. Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Donny melalui keterangannya, Selasa (3/3).

Berdasarkan pendalaman awal, insiden tersebut bermula dari perselisihan akibat senggolan kendaraan di jalan raya. Dalam rekaman video yang beredar, oknum tersebut tampak mengancam pengemudi ojol dengan benda yang menyerupai pistol. Namun, hasil pemeriksaan mengungkapkan benda yang ditodong tersebut merupakan pistol mainan.

"Berdasarkan pendalaman awal, benda menyerupai pistol yang digunakan ternyata adalah pistol mainan berbahan kayu," ungkap Donny.

Meskipun benda yang digunakan adalah mainan, Donny mengatakan TNI AD tetap melakukan pengusutan menyeluruh terhadap tindakan intimidasi yang dilakukan oknum tersebut. Proses hukum mencakup pendalaman kronologi, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan barang bukti di lapangan.

Donny menegaskan bahwa institusi TNI AD tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun tindakan arogan prajurit yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

"Apabila terbukti melakukan pelanggaran, yang bersangkutan akan diproses tegas sesuai hukum dan disiplin militer. TNI AD berkomitmen menjaga profesionalisme melalui mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel," tegasnya. (H-4)