Jasad Remaja Hanyut di Sungai Cileungsi Ditemukan Usai Pencarian 5 Jam

UPAYA pencarian intensif selama lima jam oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Seorang remaja yang dilaporkan hanyut di aliran Sungai Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (22/3).

Korban diidentifikasi sebagai Muhamad Arya Saputra, 16, warga Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong. Insiden nahas tersebut terjadi saat korban tengah mandi di sungai bersama keluarganya sebelum akhirnya terbawa arus yang kuat.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima laporan warga pada pukul 09.00 WIB dan segera menerjunkan personel ke lokasi kejadian. “Korban hanyut di Sungai Cileungsi saat mandi bersama keluarga, kemudian terbawa arus ke tengah sungai,” ujar Yudi.

Baca juga : Tanah Longsor dan Banjir Sergap Kabupaten Bogor

Kronologi Pencarian

Berdasarkan data yang dihimpun, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bogor bergerak dari markas komando pukul 09.30 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB. Operasi penyelamatan resmi dimulai pada pukul 12.00 WIB dengan fokus pada penyisiran darat dan evakuasi di sepanjang aliran sungai.

Operasi ini melibatkan kolaborasi lintas unsur, di antaranya BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, TNI dan Polri, relawan SAR serta masyarakat setempat

Tim gabungan juga mengerahkan peralatan water rescue dan perlengkapan penyelaman untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi korban tersangkut.

Penemuan Korban

Setelah melakukan penyisiran yang cukup berat, jasad korban akhirnya ditemukan pada sore hari, tepatnya pukul 16.50 WIB. “Korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke rumah duka di wilayah Ciriung,” pungkas Yudi.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan ditutup. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. (Ant/P-2)