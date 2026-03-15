Jenazah WN Inggris Ditemukan Terapung di Pantai Nyangnyang, Bali

SESOSOK jenazah yang teridentifikasi bernama Jonathan Joel Kennedy (39), warga negara (WN) asal Inggris ditemukan terapung-apung di Pantai Nyangnyang, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (15/3).

Jenazah dengan pakaian baju hitam lengan Panjang serta bercelana pendek warna hitam itu ditemukan pertama kali sekitar pukul 07.00 Wita oleh wisatawan yang berkunjung di pantai tersebut.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar mendapatkan informasi pada pukul 08.20 Wita. "Petugas siaga SAR yang bertugas hari ini menerima info dari Babinsa Pecatu, minta bantuan evakuasi, adanya penemuan sesosok jenazah di tengah laut," terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Merespons informasi tersebut, selanjutnya empat orang personel diberangkatkan menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Satu jam berselang, tim tiba dan korban telah dievakuasi ke pinggir pantai. Mereka membawa naik jenazah tersebut ke parkiran atas, selanjutnya dievakuasi ke RSUP Prof Ngoerah dengan menggunakan ambulans Al Mandiri Pecatu.

Unsur SAR yang terlibat selama proses evakuasi di antaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Pol Air Polresta denpasar, Polsek Kuta Selatan, Bhabinsa Desa Pecatu, aparat Desa Pecatu, Balawista Kuta Selatan dan masyarakat setempat. (H-2)