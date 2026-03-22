Perempuan yang Dibunuh WN Irak di Jaktim Merupakan Cucu Mpok Nori

SOSOK wanita berinisial DA, 37, yang ditemukan tewas bersimbah darah di kontrakan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, merupakan cucu dari komedian dan seniman lenong Betawi legendaris, Mpok Nori. Hal itu dikonfirmasi oleh Kanit Reskrim Polsek Cipayung Iptu Edi Handoko.
"Iya. Menurut tetangga si begitu (cucu Mpok Nori)," kata Edi ketika dihubungi, Minggu (22/3/2026).
Polres Metro Jakarta Timur kemudian mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Pelaku yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Irak berhasil diringkus petugas di Cikupa, Tangerang, Banten.
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, mengonfirmasi penangkapan tersebut. Ia mengatakan tersangka merupakan mantan suami siri korban.
"Sudah tertangkap tersangkanya. Sesuai data, yang bersangkutan adalah WNA Irak," ujar Alfian melalui keterangannya, Minggu (22/3/2026).
Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga motif di balik aksi keji tersebut dipicu oleh persoalan hubungan pribadi. Tersangka ditengarai sakit hati lantaran korban berniat mengakhiri hubungan mereka.
"Motifnya, korban ingin pisah hubungannya dengan tersangka, namun tersangka tidak mau (menolak)," jelas Alfian.
Alfian menjelaskan pembunuhan ini diduga terjadi pada Kamis (19/3/2026) malam. Namun, jasad korban baru ditemukan oleh warga sekitar pada Sabtu (21/3/2026) pagi.
Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, WNA asal Irak tersebut dijerat dengan pasal berlapis.
"Tersangka dijerat Pasal 458 subsider Pasal 468 KUHP," tegas Alfian. (H-4)
Tim penyidik sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap fakta hukum dan motif di balik peristiwa berdarah tersebut.
Donald Trump ungkap Iran dua kali coba bunuh dirinya sebelum Ali Khamenei tewas dalam operasi militer AS-Israel. Simak detail suksesi kepemimpinan Iran.
Polda Bali menetapkan enam warga negara asing (WNA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap warga Ukraina berinisial IK.
Pengadilan Utah memutuskan kantor jaksa tetap bisa melanjutkan tuntutan hukuman mati terhadap Tyler Robinson meski ada tuduhan konflik kepentingan.
Penentuan pasal pidana terhadap tersangka anggota Brimob yang menganiaya seorang siswa di Maluku hingga tewas akan sangat bergantung pada hasil pendalaman penyidik.
