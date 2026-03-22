Perempuan yang Dibunuh WN Irak di Jaktim Merupakan Cucu Mpok Nori

SOSOK wanita berinisial DA, 37, yang ditemukan tewas bersimbah darah di kontrakan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, merupakan cucu dari komedian dan seniman lenong Betawi legendaris, Mpok Nori. Hal itu dikonfirmasi oleh Kanit Reskrim Polsek Cipayung Iptu Edi Handoko.

"Iya. Menurut tetangga si begitu (cucu Mpok Nori)," kata Edi ketika dihubungi, Minggu (22/3/2026).

Polres Metro Jakarta Timur kemudian mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Pelaku yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Irak berhasil diringkus petugas di Cikupa, Tangerang, Banten.

Baca juga : Dapat Ancaman Pembunuhan, Morrissey Batalkan Pertunjukan di AS

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, mengonfirmasi penangkapan tersebut. Ia mengatakan tersangka merupakan mantan suami siri korban.

"Sudah tertangkap tersangkanya. Sesuai data, yang bersangkutan adalah WNA Irak," ujar Alfian melalui keterangannya, Minggu (22/3/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga motif di balik aksi keji tersebut dipicu oleh persoalan hubungan pribadi. Tersangka ditengarai sakit hati lantaran korban berniat mengakhiri hubungan mereka.

Baca juga : Tersinggung Motif Pembunuhan Juru Parkir Minimarket di Ciracas Jaktim

"Motifnya, korban ingin pisah hubungannya dengan tersangka, namun tersangka tidak mau (menolak)," jelas Alfian.

Alfian menjelaskan pembunuhan ini diduga terjadi pada Kamis (19/3/2026) malam. Namun, jasad korban baru ditemukan oleh warga sekitar pada Sabtu (21/3/2026) pagi.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, WNA asal Irak tersebut dijerat dengan pasal berlapis.

"Tersangka dijerat Pasal 458 subsider Pasal 468 KUHP," tegas Alfian. (H-4)