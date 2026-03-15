Mudik 2026: Terminal Kampung Rambutan Perketat Ramp Check Bus AKAP

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PENGELOLA Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, memperketat pemeriksaan kelaikan jalan atau ramp check terhadap seluruh bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan dan keselamatan pemudik selama periode arus mudik Lebaran 2026.
Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan prosedur wajib yang tidak bisa ditawar.
"Ramcek bus ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan yang mengangkut pemudik dalam kondisi aman dan layak jalan," kata Revi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (15/3).
Bekerja sama dengan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung dan Sudinhub Jakarta Timur, petugas memfokuskan pemeriksaan pada tiga kategori:
1. Administrasi Kendaraan & Pengemudi
Petugas memeriksa kelengkapan dokumen mulai dari buku KIR, izin trayek, STNK, hingga SIM pengemudi.
"Semua harus lengkap sebelum kendaraan diizinkan beroperasi," tegas Revi.
2. Sistem Utama (Keselamatan Vital)
Pada poin ini, petugas mengecek fungsi rem, sistem kemudi, kondisi roda (ban), dan lampu-lampu. Revi memastikan tidak ada kompromi untuk kategori ini.
"Sistem utama ini sangat vital karena menyangkut langsung dengan aspek keselamatan. Kalau ada yang tidak berfungsi seperti rem bermasalah atau ban gundul, kendaraan tidak boleh diberangkatkan dan harus dihentikan operasinya," katanya.
3. Sistem Penunjang
Pemeriksaan juga mencakup alat kelengkapan darurat seperti kotak P3K, dongkrak, segitiga pengaman, alat pemukul kaca, hingga APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
"Perlengkapan yang tersedia di dalam kendaraan ini menjadi syarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh setiap bus," jelasnya.
Kegiatan ramp check ini dijadwalkan berlangsung sepanjang masa angkutan Lebaran, yakni mulai 13 Maret hingga 31 Maret 2026. Setiap harinya, petugas menargetkan minimal 40 unit bus untuk diperiksa secara mendalam.
Setiap armada membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melewati proses pemeriksaan ini. Jika ditemukan kerusakan pada sistem utama, bus dilarang beroperasi hingga perbaikan rampung dan dinyatakan layak jalan kembali oleh petugas.
Dengan pengawasan ketat ini, pihak pengelola terminal berharap seluruh armada bus dalam kondisi prima sehingga perjalanan pemudik menuju kampung halaman dapat berlangsung aman dan nyaman. (Ant/P-4)
Pengelola Terminal Kampung Rambutan prediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada 17-18 Maret. Simak jadwal keberangkatan bus, kota tujuan favorit, dan tips menghindari kepadatan
Sebanyak 16.944 pemudik telah kembali ke Jakarta melalui terminal Kampung Rambutan, dan jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan arus balik Lebaran tahun lalu.
Terminal Kampung Rambutan telah memberangkatan sebanyak 5.688 penumpang dengan menggunakan 400 bus
Dalam kunjungannya di Terminal Kampung Rambutan, Muhadjir mengecek kesiapan terminal bus dalam melayani pemudik
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, secara umum, angkutan lebaran di Jakarta sudah siap.
MENJELANG mudik Lebaran 2026, Satlantas Polresta Sidoarjo bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, menggelar aksi jemput bola di sejumlah garasi perusahaan otobus.
Pemeriksaan dilakukan di PO Cahaya Bakti Utama (CBU) Terminal Sumber, PO Bhineka Sangkuriang di kawasan Ciperna, serta PO Sahabat di Kecamatan Weru.
Untuk posko angkutan lebaran, instruksi dari BPTD Kelas I Jabar, posko dilakukan di simpang exit Tol Cijago, untuk memantau dan membantu pihak kepolisian dalam menangani kemacetan.
Bahkan pada saat pengecekan, petugas mendapati bus yang menggunakan ban vulkanisir dan tidak dilengkapi dokumen kendaraan lengkap.
DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memeriksa 85 unit armada bus di Rest Area KM 45A Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, pada 20-21 Desember 2025.
