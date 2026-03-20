Disabilitas Netra Beri Layanan Relaksasi Gratis di Terminal Kampung Rambutan

Mudik Awal untuk Menikmati Lebih Lama Kampung Halaman Pemudik tujuan pulau Sumatera dengan tumpukan barang bawaan menunggu bus yang akan mengangkut mereka di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).(Ramdani/MI)

DI Posko Mudik Ramadan, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, terapis peyandang disabilitas netra memberikan layanan relaksasi gratis sebagai salah satu fasilitas bagi para pemudik.

"Tenaga disabilitas ini dilatih oleh Dinas Sosial, kemudian diperbantukan untuk memberikan layanan relaksasi pijat bagi para pemudik, " ujar Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain di Jakarta, Jumat (20/3).

Ia mengatakan peminat para pemudik mendapatkan layanan relaksasi dari teman disabilitas netra cukup banyak. Ia pun berterima kasih pada mereka.

Layanan relaksasi dari teman disabilitas netra di Terminal Kampung Rambutan merupakan bagian dari rangkaian fasilitas terpadu. Tujuannya mengurangi kelelahan para pemudik selama perjalanan.

Layanan tersebutmerupakan kerja sama antara lain Baznas dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Para terapis disabilitas netra telah mendapatkan pelatihan khusus sebelumnya,

Pendamping terapis disabilitas Siti Rupaidah mengatakan layanan pijat dilakukan oleh enam terapis dilakukan secara bergantian setiap hari. Dalam satu hari, ia mengatakan layanan itu dimanfaatkan sampai 50 orang.

"Kadang sampai jam malam masih ada yang membutuhkan," kata dia.

Layanan relaksasi di Terminal Kampung Rambutan ini dilaksanakan mulai pukul 08:00 WIB hingga 21:00 WIB selama periode mudik Lebaran.

Layanan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial yang diinisiasi Baznas untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang.

Posko Mudik Ramadhan di Terminal Kampung Rambutan juga menyediakan layanan cek kesehatan gratis yang melibatkan berbagai instansi seperti PMI, dan didukung oleh berbagai unsur pengamanan seperti kepolisian, TNI, Satpol PP, Dishub, dan Pramuka untuk memastikan kelancaran arus mudik. (Ant/H-4)