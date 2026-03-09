Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Selamat, 6 Meninggal Dunia, 1 Dalam Pencarian

Tim gabungan Basarnas mengevakuasi korban tertimbun longsoran sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3).(Doc Antara)

HINGGA sore ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta kembali menemukan dua jasad korban yang tertimbun longsoran gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Pukul 12.05 WIB satu korban atas nama Jussova Situmorang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (9/3.

Selanjutnya pada pukul 17.50 WIB Tim SAR gabungan kembali menemukan korban yang teridentifikasi bernama Hardianto dalam kondisi meninggal dunia di pinggir kali tertumpuk timbunan sampah.

"Keduanya langsung dibawa menuju RS Polri Kramat Jati untuk proses identifkasi," terangnya.

Desiana menambahkan, saat ini masih ada korban bernama Riki sedang dalam pencarian. Pihaknya juga masih terus melakukan pendataan jumlah korban berdasarkan keterangan saksi dan keluarga yang kehilangan anggotanya.

Ia juga menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari korban longsor bersama 336 personel gabungan dengan mengerahkan alat berat serta pasukan K9 untuk mencari tanda-tanda adanya korban.

"Selain itu pencarian juga dilakukan dengan menggunakan Drone Thermal untuk penyisiran melalui udara dengan mendeteksi panas tubuh," ungkap Desiana.

Berikut data terakhir korban longsoran sampah di TPST Bantargebang:

Jumlah korban: 13 orang

Korban selamat

Budiman (Laki-laki) Johan (Laki-laki) Safifudin (Laki-laki) Slamet (Laki-laki) Ato (Laki-laki) Dofir (Laki-laki)

Korban meninggal dunia

Enda Widayanti (Pempuan, 25 tahun) (pemilik warung) ⁠Sumine (Perempuan, 60 tahun) (pemilik warung) ⁠Dedi Sutrisno (Laki-laki) (sopir truk) Irwan supriatin (Laki-laki) (sopir truk) Jussova Situmorang (Perempuan, 38) Hardianto

Korban dalam pencarian