Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Selamat, 6 Meninggal Dunia, 1 Dalam Pencarian

Anton Kustedja Abdullah
09/3/2026 22:35
Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Selamat, 6 Meninggal Dunia, 1 Dalam Pencarian
Tim gabungan Basarnas mengevakuasi korban tertimbun longsoran sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3).(Doc Antara)

HINGGA sore ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta kembali menemukan dua jasad korban yang tertimbun longsoran gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Pukul 12.05 WIB satu korban atas nama Jussova Situmorang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (9/3.

Selanjutnya pada pukul 17.50 WIB Tim SAR gabungan kembali menemukan korban yang teridentifikasi bernama Hardianto dalam kondisi meninggal dunia di pinggir kali tertumpuk timbunan sampah.

Baca juga : 2 Jasad Lagi Ditemukan di Longsor Bantargebang, Korban Meninggal Kini Jadi 6 Orang

"Keduanya langsung dibawa menuju RS Polri Kramat Jati untuk proses identifkasi," terangnya.

Desiana menambahkan, saat ini masih ada korban bernama Riki sedang dalam pencarian. Pihaknya juga masih terus melakukan pendataan jumlah korban berdasarkan keterangan saksi dan keluarga yang kehilangan anggotanya.

Ia juga menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari korban longsor bersama 336 personel gabungan dengan mengerahkan alat berat serta pasukan K9 untuk mencari tanda-tanda adanya korban.

Baca juga : Setelah Longsor Bantargebang, Warga Dievakuasi 

"Selain itu pencarian juga dilakukan dengan menggunakan Drone Thermal untuk penyisiran melalui udara dengan mendeteksi panas tubuh," ungkap Desiana.

Berikut data terakhir korban longsoran sampah di TPST Bantargebang:

Jumlah korban: 13 orang

Korban selamat

  1. Budiman (Laki-laki)
  2. Johan (Laki-laki)
  3. Safifudin (Laki-laki)
  4. Slamet (Laki-laki)
  5. Ato (Laki-laki)
  6. Dofir (Laki-laki)

Korban meninggal dunia

  1. Enda Widayanti (Pempuan, 25 tahun) (pemilik warung)
  2. ⁠Sumine (Perempuan, 60 tahun) (pemilik warung)
  3. ⁠Dedi Sutrisno (Laki-laki) (sopir truk)
  4. Irwan supriatin (Laki-laki) (sopir truk)
  5. Jussova Situmorang (Perempuan, 38)
  6. Hardianto 

Korban dalam pencarian

  1. Riki. (AK)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved