2 Jasad Lagi Ditemukan di Longsor Bantargebang, Korban Meninggal Kini Jadi 6 Orang

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
OPERASI pencarian korban bantar gebang longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, kembali membuahkan hasil memilukan pada Senin (9/3). Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua jasad tambahan yang tertimbun gunungan sampah.
Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengonfirmasi bahwa korban pertama yang ditemukan hari ini adalah Jussova Situmorang (38) pada pukul 12.05 WIB. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 17.50 WIB, petugas kembali menemukan jasad Hardianto di pinggir kali dalam kondisi tertumpuk material sampah.
"Keduanya langsung dibawa menuju RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi," ujar Desiana dilansir dari Antara, Senin (9/3).
Medan yang berat dan labil di lokasi TPST Bantargebang longsor memaksa petugas mengerahkan teknologi mutakhir. Sebanyak 336 personel gabungan tidak hanya mengandalkan alat berat, tetapi juga menerjunkan unit K9 (anjing pelacak) dan Drone Thermal.
Drone ini berfungsi mendeteksi suhu panas tubuh di bawah tumpukan sampah guna mempercepat pemetaan titik evakuasi. Desiana menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendataan berdasarkan laporan saksi dan keluarga yang merasa kehilangan anggotanya.
Hingga berita ini diturunkan, satu korban atas nama Riki masih dalam proses pencarian intensif. Petugas berharap kondisi cuaca di sekitar Bekasi tetap kondusif agar proses evakuasi menggunakan alat berat tidak terhambat oleh tekstur sampah yang menjadi licin akibat hujan.
Tragedi bantar gebang longsor ini menjadi pengingat keras akan pentingnya evaluasi sistem keamanan di area pembuangan sampah terbesar tersebut, mengingat ketinggian gunungan sampah yang sudah melebihi batas aman. (Ant/Z-10)
