Amankan Perayaan Imlek, Polda Metro Terjunkan Ratusan Personel

POLDA Metro Jaya menerjunkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan di sejumlah tempat ibadah dan pusat keramaian menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577. Langkah ini diambil guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya tetap kondusif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihak kepolisian menerapkan strategi pengamanan terbuka dan tertutup di berbagai titik krusial, mulai dari vihara, klenteng, hingga jalur-jalur menuju lokasi perayaan.

"Kami melaksanakan pengamanan di tempat ibadah serta lokasi perayaan, disertai peningkatan patroli di wilayah rawan dan pusat keramaian," ujar Budi melalui keterangannya, Senin (16/2/2026).

Budi mengatakan personel yang diterjunkan akan melakukan sterilisasi di lokasi-lokasi ibadah sebelum kegiatan dimulai. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan.

Selain aspek keamanan, Polda Metro Jaya juga fokus pada kelancaran arus lalu lintas di sekitar tempat ibadah yang diprediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan.

"Kami melakukan pengaturan lalu lintas serta memperkuat koordinasi dengan pengurus tempat ibadah dan instansi terkait agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar," tambahnya.

Untuk memperkuat pengamanan yang dilakukan oleh Polres dan Polsek jajaran, Polda Metro Jaya mengerahkan sedikitnya 155 personel tambahan (BKO). Personel tersebut merupakan tim terlatih yang memiliki spesialisasi dalam pengendalian massa dan penanganan gangguan kamtibmas.

Adapun rincian kekuatan personel yang dikerahkan meliputi 1 SSK Dit Samapta sebanyak 75 personel dan 1 SSK Satbrimob sebanyak 80 personel.

"Personel dari Dit Samapta dan Satbrimob ini akan membantu pengamanan lokasi yang dilakukan oleh jajaran Polres dan Polsek di lapangan," tegas Kombes Budi.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang merayakan Imlek untuk tetap menjaga ketertiban dan segera melapor kepada petugas kepolisian terdekat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar lokasi perayaan. (Faj/I-1)