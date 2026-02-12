Sambut Ramadan, Baznas (Bazis) DKI Jakarta Perkuat Gerakan Zakat Nasional

Ilustrasi(Dok Istimewa)

RAMADAN merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan penguatan solidaritas sosial.

Untuk itu, Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat gerakan zakat nasional sekaligus menegaskan peran strategis Jakarta sebagai pusat penguatan solidaritas umat dan pemberdayaan masyarakat.

“Melalui tema Ramadan tahun ini yaitu Dari Jakarta, Zakat Menguatkan Indonesia, kami ingin menegaskan zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki kekuatan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat persatuan. Kami mengajak masyarakat menunaikan zakat melalui Baznas (Bazis) DKI Jakarta agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta Akhmad H Abu Bakar, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Sekadar informasi, pada Ramadhan 1446 H/2025 M, Baznas (Bazis) DKI Jakarta mencatat penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp86.978.590.891 dari 58.831 muzakki. Pada Ramadhan 1447 H/2026 M atau tahun ini, Baznas (Bazis) DKI Jakarta menargetkan penghimpunan ZIS sebesar Rp150 miliar.

Akhmad menyampaikan Untuk mencapai target itu, pihaknya menyiapkan berbagai program Ramadan yang mencakup bidang kebersihan rumah ibadah, sosial, dakwah, pendidikan, dan kemanusiaan.

Program tersebut antara lain Gerakan Bersih Masjid (Geber Masjid) yang dimulai sejak H-7 sebelum Ramadan, Pesantren Cahaya Ramadhan yang berlangsung pada 1–25 Ramadan, Tande Cinte Ramadhan atau Santunan Ramadhan, serta program Peduli Ramadhan dan Bingkisan Berkah Lebaran.

Selain itu, terdapat program Bazar Berkah Ramadhan x Buka Bareng Chef, Sahur Tetangga Sendiri, serta Hapus Tato Roadshow di berbagai wilayah.

"Program dakwah juga kami perkuat melalui Duta Imam Tarawih dan Duta Dai Ramadhan yang bertugas sepanjang Ramadan, serta Safari Ramadhan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Ia menjelaskan sebagai bagian upaya memperluas manfaat zakat, Baznas (Bazis) DKI Jakarta melaksanakan program Bingkisan Berkah Ramadhan untuk wilayah Sumatra dan pembangunan 10 unit Rumah Tahfiz Alquran yang dimulai sejak sebelum Ramadan.

Selain itu, disiapkan pula Posko Mudik, program Mudik Bersama Teman Disabilitas, distribusi zakat fitrah menjelang Idul Fitri, serta program Balik Mondok pasca Ramadhan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan santri.

Akhmad menegaskan seluruh program tersebut merupakan wujud komitmen Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam memastikan zakat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan program agar zakat menjadi solusi membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kesejahteraan umat,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, Baznas (Bazis) DKI Jakarta menghadirkan inovasi digital melalui peluncuran Baznas (Bazis) Apps, sebuah super apps Islami yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara digital dengan aman, mudah, dan transparan.

"Kehadiran aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung transformasi digital layanan zakat sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada layanan keagamaan dan sosial," terangnya.

Aplikasi tersebut dilengkapi berbagai fitur pendukung ibadah, seperti Alquran digital, kompas kiblat, dan pengingat waktu salat. Selain itu, aplikasi ini menyediakan layanan ambulans gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas layanan kemanusiaan dan memperkuat kepedulian sosial berbasis digital.

"Kami berharap partisipasi masyarakat dalam berzakat makin meningkat, sehingga zakat dapat jadi kekuatan nyata memperkuat kesejahteraan umat dan Indonesia," pungkasnya. (H-2)