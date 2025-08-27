Kriminolog: Polisi Harus Gerak Cepat Tangani Kasus Kepala Cabang Bank

Ilustrasi pembunuhan(Dok.MI)

KRIMINOLOG asal Universitas Indonesia (UI) Josias Simon menilai penanganan kasus penculikan hingga pembunuhan terhadap seorang kepala cabang bank di Jakarta harus segera diselesaikan dengan cermat.

Ia menekankan, penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya perlu segera menelusuri seluruh pihak yang diduga terkait tanpa ragu-ragu.

“Harusnya seperti kasus kacab BRI ini, gerak cepat dilakukan penyidik dan semua pihak yang diduga ada kaitan segera ditelusuri dan didalami,” ujar Josias kepada Media Indonesia, Rabu (27/8)

Menurut dia, langkah tegas sangat penting untuk menghindari polemik di publik. Josias juga menyinggung kasus meninggalnya diplomat Arya Daru Pangayunan (ADP) yang hingga kini masih dianggap belum tuntas sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum.

“Tidak boleh ada keraguan seperti kasus ADP yang menimbulkan polemik karena dianggap belum tuntas. Kasus ini harus ditangani dengan kepastian hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, transparansi proses hukum juga menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga pada jejaring yang kemungkinan terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan. (Far/M-3)