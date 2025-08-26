Minta Perlindungan Panglima TNI dan Kapolri, Pengacara Tersangka Ungkap Aktor Utama Pembunuhan Kacab Bank

Pengacara empat tersangka penculikan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Pemerintah(Metrotvnews/Siti Yona)

PENGACARA empat tersangka penculikan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Pemerintah, Mohamad Ilham Pradipta, 37, mengungkap aktor utama pembunuhan. Sosok itu disebut 'oknum F' tanpa menyebutkan detail identitasnya.

Pengacara empat tersangka Adrianus Agal mengatakan keterangan itu muncul dari salah satu kliennya, Erasmus Wawo (RW). Ia mengaku mendapat perintah untuk menjemput paksa Ilham di parkiran Lotte Mart, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu (20/8). Setelah itu, korban diserahkan di kawasan Cawang atas perintah oknum F.

"Ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini, mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang," kata Adrianus kepada wartawan, Selasa (26/8).

Baca juga : Misteri Motif Pembunuhan Kacab Bank Pemerintah, Polisi Masih Selidiki

Beberapa jam kemudian dipanggil lagi untuk mengantar korban pulang. Saat itu korban sudah dalam keadaan tak bernyawa.

Menurut Adrianus, para tersangka hanya menjalankan perintah dan tidak terlibat eksekusi. Mereka bahkan diminta membuang jenazah Ilham, dengan iming-iming bayaran puluhan juta rupiah. Namun sejauh ini baru diterima Rp50 juta.

Ia menjelaskan kasus ini melibatkan tiga klaster yaitu pengintai, penculik, dan eksekutor. Empat kliennya disebut hanya bagian penculikan.

Baca juga : 7 Pelaku Baru Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank Ditangkap, Total 15 Orang

"Klaster ketiga itu yang melakukan eksekusi. Eksekusi dalam hal ini dari data penemuan kami di lapangan ada dugaan oknum. Seperti itu, nah kalau yang ditangkap tadi malam itu adalah dalang intelektual," ungkap Adrianus.

Minta Perlindungan Panglima TNI dan Kapolri

Saat ditanya oknum dari instansi mana, Ardyanus belum bisa memastikan. Namun, karena ada keterlibatan oknum itu, ia meminta perlindungan hukum kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Makanya ini kita harus hati-hati terhadap berita seperti ini. Makanya kami minta perlindungan ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan ke Kapolri karena dugaan oknum," kata Adrianus.

Ilham Pradipta sebelumnya diculik di parkiran Lotte Mart Pasar Rebo. Aksi itu terekam CCTV. Esok harinya, Kamis (21/8), jenazahnya ditemukan warga di persawahan Desa Naga Sari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dengan mata terlilit lakban serta tangan dan kaki terikat.

Hasil autopsi menunjukkan korban mengalami kekerasan benda tumpul pada dada dan leher. Ada dugaan ia tewas akibat kehabisan oksigen karena tekanan di bagian dada dan tulang leher.

Sejauh ini polisi sudah menangkap delapan orang. Empat pelaku penculikan berinisial AT, RS, RAH, dan RW alias Erasmus Wawo. Sedangkan empat lainnya disebut sebagai aktor intelektual yaitu DH alias Dwi Hartono, YJ, AA, dan C.

Polda Metro Jaya menyebut Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbingan belajar, sebagai otak penculikan. Motif penculikan kepala cabang bank pemerintah itu masih terus didalami penyidik.