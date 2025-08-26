7 Pelaku Baru Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank Ditangkap, Total 15 Orang

ilustrasi(Dok.Antara)

SUB Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (Subdit Jatanras) Polda Metro Jaya kembali menangkap tujuh pelaku kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) bank pemerintah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Mohamad Ilham Pradipta, 37. Dengan penangkapan ini, total sudah 15 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan penangkapan dilakukan oleh dua tim berbeda. Sembilan orang dibekuk oleh Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras), sementara enam lainnya ditangkap Subdit Reserse Mobile (Resmob) Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Ada 15 orang,” kata Ade Ary di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

Baca juga : Siapa Dwi Hartono yang Disebut Dalang Penculikan Kacab Bank Pemerintah?

Namun, Ade Ary belum mengungkap identitas tujuh tersangka baru yang ditangkap. Begitu pula perannya. Ade Ary menegaskan penyidik bekerja secara hati-hati dan proporsional.

“Proses pemeriksaan membutuhkan waktu. Kami mohon bersabar,” ujar Ade Ary.

Penangkapan Sebelumnya

Sebelumnya, empat eksekutor penculikan sudah ditangkap. Tiga orang berinisial AT, RS, dan RAH dibekuk di sebuah rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Seorang lainnya, RW alias Erasmus Wawo, ditangkap di bandara saat hendak melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga : 4 Tersangka Akui Culik Kacab Bank sebelum Dibunuh

Selain itu, empat aktor intelektual juga telah diamankan pada 23–24 Agustus 2025. Mereka adalah Dwi Hartono (DH), YJ, AA, serta seorang pelaku berinisial C.

Kronologi Penculikan Kacab Bank

Mohamad Ilham Pradipta, diculik pada Rabu (20/8) di parkiran Lotte Mart Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur. Aksi itu terekam CCTV.

Keesokan harinya, Kamis pagi (21/8), jasad Ilham ditemukan di persawahan Desa Naga Sari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Kondisinya mengenaskan: mata dililit lakban, tangan dan kaki terikat.

Hasil Autopsi

Hasil autopsi menyebut korban tewas akibat benturan benda tumpul di bagian dada dan leher, serta kehabisan oksigen karena adanya tekanan pada tulang leher dan dada yang menyebabkan korban kesulitan bernapas.

Polisi hingga kini masih mendalami motif penculikan dan pembunuhan yang menewaskan pejabat bank pemerintah tersebut. (P-4)