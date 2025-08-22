7 Fakta Terbaru Kasus Kepala Cabang Bank Diculik yang Ditemukan Tewas di Bekasi

Headline
Kasus kepala cabang BRI diculik dan kemudian ditemukan meninggal dunia di Bekasi mengejutkan publik. Korban diketahui bernama Mohamad Ilham Pradipta, 37, seorang kepala cabang BRI yang disegani.
Ia menjadi korban penculikan hingga akhirnya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.
Berikut adalah rangkuman 7 fakta terbaru kasus kepala cabang BRI ini.
Mohamad Ilham Pradipta menjabat sebagai kepala cabang BRI di Jakarta. Ia dikenal sebagai sosok pimpinan yang muda, berprestasi, dan dekat dengan rekan kerjanya.
Peristiwa penculikan terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025 di parkiran supermarket kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat itu, kepala cabang BRI diculik oleh sekelompok orang dan dipaksa masuk ke mobil.
Sehari setelah penculikan, Kamis, 21 Agustus 2025, jasad korban ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Lokasi penemuan berada di area sepi, jauh dari permukiman warga.
Korban ditemukan dengan kondisi:
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kepala cabang BRI diculik bukan sekadar untuk perampasan, melainkan sudah direncanakan dengan sadis.
Pihak kepolisian bergerak cepat dan menangkap empat pelaku penculikan. Mereka adalah eksekutor lapangan. Namun, polisi masih menyelidiki siapa otak utama di balik kasus kepala cabang BRI diculik ini.
Hingga kini, motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI tersebut belum diungkap secara resmi. Polisi mendalami apakah kasus ini berkaitan dengan pekerjaan korban di perbankan, masalah pribadi, atau motif lain yang lebih kompleks.
Jenazah Mohamad Ilham Pradipta dimakamkan pada Kamis malam, 21 Agustus 2025, di TPU Situgede, Bogor Barat. Pemakaman dilakukan di samping makam kedua orang tuanya, dengan suasana duka mendalam dari keluarga dan kolega sesama pegawai bank.
Kasus kepala cabang BRI diculik lalu ditemukan tewas di Bekasi menjadi tragedi besar yang masih menyisakan tanda tanya. Meski empat pelaku sudah ditangkap, polisi terus memburu aktor intelektual di balik kasus ini. Publik pun menunggu jawaban atas misteri pembunuhan kepala cabang BRI tersebut. (Z-10)
