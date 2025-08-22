7 Fakta Terbaru Kasus Kepala Cabang Bank Diculik yang Ditemukan Tewas di Bekasi

Fakta terbaru kasus kepala cabang BRI diculik.(Freepik)

Kasus kepala cabang BRI diculik dan kemudian ditemukan meninggal dunia di Bekasi mengejutkan publik. Korban diketahui bernama Mohamad Ilham Pradipta, 37, seorang kepala cabang BRI yang disegani.

Ia menjadi korban penculikan hingga akhirnya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.

Berikut adalah rangkuman 7 fakta terbaru kasus kepala cabang BRI ini.

1. Korban adalah Kepala Cabang BRI

Mohamad Ilham Pradipta menjabat sebagai kepala cabang BRI di Jakarta. Ia dikenal sebagai sosok pimpinan yang muda, berprestasi, dan dekat dengan rekan kerjanya.

2. Diculik di Parkiran Pasar Rebo

Peristiwa penculikan terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025 di parkiran supermarket kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat itu, kepala cabang BRI diculik oleh sekelompok orang dan dipaksa masuk ke mobil.

3. Jasad Ditemukan di Bekasi

Sehari setelah penculikan, Kamis, 21 Agustus 2025, jasad korban ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Lokasi penemuan berada di area sepi, jauh dari permukiman warga.

4. Kondisi Mayat Sangat Mengenaskan

Korban ditemukan dengan kondisi:

Tangan, kaki, dan mata terikat lakban

Tubuh penuh luka bekas penganiayaan

Diduga meninggal akibat kekerasan berat benda tumpul

Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kepala cabang BRI diculik bukan sekadar untuk perampasan, melainkan sudah direncanakan dengan sadis.

5. Empat Pelaku Sudah Ditangkap

Pihak kepolisian bergerak cepat dan menangkap empat pelaku penculikan. Mereka adalah eksekutor lapangan. Namun, polisi masih menyelidiki siapa otak utama di balik kasus kepala cabang BRI diculik ini.

6. Motif Masih Menjadi Misteri

Hingga kini, motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI tersebut belum diungkap secara resmi. Polisi mendalami apakah kasus ini berkaitan dengan pekerjaan korban di perbankan, masalah pribadi, atau motif lain yang lebih kompleks.

7. Dimakamkan di TPU Situgede, Bogor

Jenazah Mohamad Ilham Pradipta dimakamkan pada Kamis malam, 21 Agustus 2025, di TPU Situgede, Bogor Barat. Pemakaman dilakukan di samping makam kedua orang tuanya, dengan suasana duka mendalam dari keluarga dan kolega sesama pegawai bank.

Kesimpulan

Kasus kepala cabang BRI diculik lalu ditemukan tewas di Bekasi menjadi tragedi besar yang masih menyisakan tanda tanya. Meski empat pelaku sudah ditangkap, polisi terus memburu aktor intelektual di balik kasus ini. Publik pun menunggu jawaban atas misteri pembunuhan kepala cabang BRI tersebut. (Z-10)