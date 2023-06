Hiu Paus Hadir di Teluk Jakarta, Dinas KPKP DKI Jakarta : Tanda Perairan Bersih

SEBUAH video viral merekam kejadian hadirnya ikan hiu paus di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Perekam fenomena hadirnya ikan berukuran besar itu adalah seorang yang sedang mengemudikan jetski.

Tampak dalam video tersebut sirip hiu paus berwarna gelap dengan tutul-tutul putih sedikit muncul di permukaan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Elliawati mengatakan, kawanan hiu paus sudah sejak lama terkadang muncul perairan Teluk Jakarta.

"Kehadiran hiu paus (Rhincodon typus) di perairan Kepulauan Seribu telah terjadi sebelumnya pada beberapa tahun terakhir, terindikasi bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu alur migrasi dari Hiu Paus dan juga terdapat ikan-ikan kecil sebagai sumber makanannya," ungkap Suharini saat dikonfirmasi, Senin (5/6).

Selain karena hal tersebut, Suharini mengatakan, kehadiran ikan hiu jenis tersebut pun dapat mengindikasikan kondisi perairan Teluk Jakarta.

"Hal ini menandakan kondisi perairan laut Kepulauan Seribu masih terjaga," imbuhnya.

Ia melanjutkan, dengan kehadiran hiu paus diharapkan nelayan dan masyarakat lainnya agar tidak menabrak dan mengganggu hewan tersebut serta tidak melakukan penangkapan karena hewan ini berstatus terancam punah.

Selain itu, ikan hiu paus merupakan hewan yang dilindungi secara nasional melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus dan bahkan di lingkup internasional oleh The International Union for Conservation of Nature (IUCN). (Z-5)