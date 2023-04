Tabrakan Beruntun di Simpangan Depok, 6 Luka-luka

TABRAKAN beruntun kembali terjadi di wilayah hukum Polres Metropolitan Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Bogor, tepatnya lampu merah simpangan Depok, Kecamatan Tapos, Kota Depok, peristiwa Minggu (9/4).

Kasat Lantas Polres Metropolitan Kota Depok AKB Bonifacius Surano mengatakan, peristiwa tabrakan beruntun antara tiga mobil pengangkut telur, mobil box, satu mobil pribadi dan tiga motor terjadi sekitar pukul 06.30 WIB.

" Tiga mobil dan tiga sepeda motor terlibat tabrakan beruntun di lampu merah simpangan Depok Jalan Raya Bogor, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Tabrakan itu dipicu pengemudi mobil Honda Mobilio yang diduga mabuk, " katanya Minggu (9/4).

Polisi masih mencari pengemudi mobil Mobilio. Sebab terduga pelaku kasus tabrakan beruntun itu tidak ditemukan di lokasi sesaat setelah kejadian.

"Masih dalam pencarian karena tidak ditemukan di TKP (tempat kejadian perkara)," ujarnya.

Dalam peristiwa kecelakaan ini, ia mengatakan enam korban mengalami luka-luka. Enam korban, di antaranya Suranto Hadiyono dan Sri Pujiastuti selaku pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian,

Sugiono pengendara sepeda motor Honda Astrea, Slamet Triono pengemudi Suzuki Carry pikap; Adi Priatna pengemudi Daihatsu Grand Max, dan Anis Roga pengemudi sepeda motor Honda Beat.

"Total korban terluka enam," ucapnnya.

Pengemudi mobil Mobilio, di depan bengkel Kurnia Motor Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok kehilangan kendali dan menabrak sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan Suranto.

"Lalu menabrak sebuah mobil Suzuki Carry, kemudian menabrak kembali sepeda motor Honda Astrea sampai mobil Suzuki Carry pick up terdorong hingga naik separator dan masuk ke jalur berlawanan dari arah Selatan menuju Utara yang kemudian menabrak mobil Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Honda Beat," tuturnya.

ia mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut. Pendalaman dilakukan dengan terlebih dahulu mencari sosok pengendara mobil Honda Mobilio yang diduga sebagai pemicu terjadinya tabrakan beruntun tersebut.

" Semua korban terluka dilarikan oleh polisi ke Rumah Sakit (RS) Simpangan Depok guna pengobatan intensif, " ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (6/4) atau empat hari lalu, tabrakan beruntun juga terjadi di Jalan Margonda Raya. Tepatnya, dibawah area fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO) Universitas Gunadarma, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Kecelakaan melibatkan tiga mobil, masing-masing mobil Fortuner No Pol B 1172 KJI dengan mobil Pajero No Pol B 333 TTA dan mobil Grand Livina No Pol B 1107 SOT.

Kasus berawal ketika mobil Pajero yang dikendarai Ibrahim Ely menabrak mobil Nissan Grand Livina di Jalan Margonda Raya arah selatan ke utara.

Mobil tersebut melaju dalam kondisi kencang. Mobil Pajero itu kemudian menabrak mobil Nissan Grand Livina. Lalu sopir membanting stir ke kiri mengenai bagian belakang mobil Fortuner.

“Sopir Pajero mengendarai mobil zig zag ke kanan lalu kekiri lagi dan menabrak lagi bagian depan mobil Fortuner, " tutupnya (Z-4)