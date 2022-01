Kasus Aktif Covid DKI 1.593, Didominasi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Pemprov DKI Jakarta melaporkan kasus aktif covid-19 di Jakarta didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Dari data Pemprov DKI teranyar per Sabtu (8/1), terdapat 1.593 kasus aktif atau orang yang masih dirawat dan diisolasi. Sebagian besar dari kasus ini berasal dari luar negeri. “"Perlu digarisbawahi bahwa 1.212 orang dari jumlah kasus aktif adalah pelaku perjalanan luar negeri,” kata Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia dalam keterangannya, Minggu (9/1).

Selain itu, Dwi turut mengimbau agar masyarakat juga mewaspadai penularan virus Varian Omikron yang kini juga meningkat di Jakarta. Dari 333 orang yang terinfeksi, 84,1 persennya atau sebanyak 280 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 53 lainnya adalah transmisi lokal.

Sementara itu, upaya 3T terus digalakan, selain vaksinasi Covid-19 yang juga masih berlangsung dengan cakupan yang lebih luas.

Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. "Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 82.684 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 741.915 per sejuta penduduk," tambahnya.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 1,8%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. (OL-12)