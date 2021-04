Ada Prostitusi,Warga Gembira Hotel RedDoorz Tebet Ditutup Permanen

PENYEGELAN permanen Hotel RedDoorz Plus Near TIS Square karena menjadi tempat prostitusi online disambut baik warga sekitar. Warga berharap agar hotel tak berizin yang berada di Jalan Tebet Barat Dalam X No 22, Tebet, Jakarta Selatan itu dapat ditutup selamanya.

Ketua RT 12 Tebet Barat, Hengki berharap bangunan berlantai tiga itu tidak kembali dijadikan sebagai hotel atau kafe dengan nama berbeda. Ia mengatakan warga tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya kembali menjadi sarang prostitusi online.

"Harapannya memang benar permanen. Jangan dibuat hotel dan kafe lagi," ungkap Hengki, ditemui di sekitar hotel pada Jumat (30/4).

Baca juga : Polisi Tetapkan Satu Orang Tersangka Kerumunan The Jakmania

Hengki berharap permintaan warga tersebut dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan. Ia mengatakan warga mengeluhkan aktivitas di hotel tersebut. Keluhan tak hanya disampaikan oleh warga RT 12, tetapi juga sejumlah RT di wilayah RW 5 yang bersinggungan dengan Hotel RedDoorz Plus Near TIS Square.

"Enam bulan terakhir warga mengeluh, termasuk soal keluhan suara berisik dari lantai tiga hotel. Banyak laporan ke saya di depan hotel itu bikin macet dan banyak wanita-wanita dan orang yang tidak jelas dari mana," ujar Hengki. (OL-7)