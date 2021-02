Banjir di Jakarta dan Sekitarnya jadi Sorotan Media Asing

BANJIR yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (20/2) menjadi sorotan sejumlah media asing. Kantor berita Prancis, Agence France-Presse (AFP), misalnya, menulis judul Floods cripple Indonesia's capital. AFP juga memotret sejumlah lokasi banjir di Jakarta, serta aktivitas evakuasi yang dilakukan terhadap warga terdampak.

“Gambar memperlihatkan tim penyelamat dengan rakit berjuang untuk mengevakuasi orang tua dan anak-anak dari rumah-rumah yang terendam di daerah selatan dan timur kota yang terpukul parah, dan puluhan mobil terlihat terendam di jalan-jalan yang tergenang air,” tulis AFP dalam artikel itu.

Sementara itu, Channel News Asia mewartakan peristiwa yang terjadi di akhir pekan ini dengan judul Jakarta slammed by monsoon floods, more than 1,000 forced to evacuate. Mengutip Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Dwikorita Karnawati, situs yang berbasis di Singapura itu memperingatkan hujan terlebat musim ini mungkin akan turun di ibu kota padat penduduk itu dan sekitarnya dalam beberapa hari mendatang, dengan cuaca ekstrem, termasuk guntur dan angin kencang, sepanjang pekan depan.

"Jakarta dan sekitarnya masih dalam masa puncak musim hujan yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir Februari atau awal Maret," tulis CNA mengutip Kepala BMKG.

Kantor berita Inggris, Reuters menyatakan banjir tahun ini setidaknya berdampak kepada 10 juta penduduk ibu kota, bahkan 1,380 warga Jakarta di selatan dan timur terpaksa di evakuasi. Reuters juga menyoroti bahwa banjir ini terjadi ketika Indonesia sedang berperang menghadapi pandemi covid 19, dengan angka kematian atau mortality rate tertinggi di Asia dan lebih dari 1 juta kasus positif saat ini. (AFP/M-4)