Rayakan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan Promo “Stay & Dine Delight” di Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta

Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta memberikan promo “Stay & Dine Delight” .(Dok. Istimewa)

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Hotel Best Western Premier Jakarta menghadirkan promo spesial bertajuk Stay & Dine Delight, sebuah penawaran menarik yang menggabungkan kenyamanan menginap dengan pengalaman bersantap yang istimewa. Promo ini berlaku mulai dari tanggal 1 hingga 30 Agustus 2025 dan dirancang khusus bagi para tamu yang ingin merayakan momen kemerdekaan dengan cara yang berkesan.

Melalui promo ini, para tamu dapat menikmati pengalaman menginap satu malam di kamar Corner Suite atau Junior Suite dengan harga mulai dari Rp 1.199.000 nett. Harga tersebut sudah termasuk sarapan pagi dan makan malam untuk dua orang. Untuk pilihan makan malam, tersedia dua menu yang dapat dipilih sesuai selera, yaitu menu khas Asia berupa Nasi Goreng, atau menu Western berupa Pasta dengan saus Bolognese.

Marketing Communication Hotel Best Western Premier The Hive, Shafana Zanubia, menyampaikan bahwa promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada para tamu setia, sekaligus sebuah ajakan untuk merayakan kemerdekaan dengan suasana yang hangat dan penuh makna. “Kami ingin menghadirkan pengalaman menginap yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan sentuhan spesial melalui sajian kuliner yang disiapkan khusus untuk menyambut momen penting ini,” ujarnya.

Dengan lokasi yang strategis, pelayanan profesional, serta atmosfer hotel yang hangat dan elegan, Stay & Dine Delight di Hotel Best Western Premier The Hive menjadi pilihan tepat bagi pasangan, keluarga, maupun tamu yang ingin menikmati suasana kemerdekaan dalam nuansa yang berbeda dan menyenangkan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan sosial dan layanan dari Hotel Best Western Premier The Hive, silakan kunjungi situs resmi atau media sosial kami.. Untuk pemesanan paket kamar mohon hubungi customer service kami di nomor whatsapp +62811-8138-809 atau follow akun official kami di @bwpthehive. (RO)