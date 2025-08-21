Jakarta Jadi Hub Utama Hubungkan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri

Ketua Panitia JITM 2025 Gordon Leonardo(Dok Ist)

PARA pelaku pariwisata perlu memperkuat jaringan dan menciptakan peluang bisnis untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata yang sempat terpuruk saat pandemi covid-19.

"Jakarta International Travel Mart (JITM) 2025 bisa menjadi platform penting untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata," kata Ketua Panitia JITM 2025 Gordon Leonardo, pada event JTTM, di Jakarta, Rabu (20/8).

Dia mengatakan JTTM digelar untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya Jakarta, sebagai pintu gerbang menuju destinasi wisata domestik dan internasional.

Baca juga : DKI Bayar Rp207 Miliar untuk Formula E, DPRD: Jangan Maksa

JITM 2025 yang digelar Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) DKI Jakarta merupakan ajang bisnis pariwisata yang mempertemukan pelaku industri dalam format B to B (business to business) Table Top. Konsep ini dirancang untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara penjual (seller) dan pembeli (buyer) dalam satu hari efektif.

"Para pelaku usaha pariwisata, mulai dari operator tur, agen perjalanan, hotel, maskapai penerbangan, hingga destinasi wisata, berinteraksi dan menjalin kemitraan strategis," terang Gordon.

Melalui tema Discover The World Start From Jakarta, ia menegaskan bahwa Jakarta berperan sebagai hub utama yang menghubungkan wisatawan dengan keindahan alam dan budaya, baik di dalam maupun luar negeri.

Ketua ASPPI DKI Jakarta Neni Kusumawati menambahkan JTTM 2025 bukan hanya tentang transaksi bisnis, melainkan juga tentang kolaborasi.

"Melalui JITM, kami ingin menunjukkan industri pariwisata di Jakarta sangat dinamis dan siap berinovasi. Kami berharap acara ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia," ucap dia.

JITM 2025 kali ini menghadirkan berbagai peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta perwakilan beberapa negara. Mereka memamerkan produk dan sejumlah paket wisata unggulan. "Kami berharap ajang ini dapat menciptakan sinergi positif yang berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan," pungkas Neni. (H-2)