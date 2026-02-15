15 Makanan Khas Imlek yang Wajib Dicoba

Headline
MAKANAN khas Imlek adalah hidangan tradisional yang disajikan saat perayaan Tahun Baru Tionghoa atau Imlek dan memiliki makna simbolis seperti keberuntungan, kemakmuran, panjang umur, serta keharmonisan keluarga.
Perayaan Imlek identik dengan tradisi makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur dan harapan baik di tahun yang baru.
Pangsit khas Tiongkok yang melambangkan kekayaan karena bentuknya menyerupai emas batangan kuno.
Dalam budaya Tionghoa, ikan melambangkan kelimpahan dan rezeki berlebih setiap tahun.
Mi yang tidak boleh dipotong karena melambangkan umur panjang dan kesehatan.
Jeruk dianggap membawa keberuntungan dan kemakmuran karena warna emasnya.
Melambangkan keberuntungan dan rezeki yang datang terus-menerus.
Simbol persatuan dan kebersamaan keluarga.
Kue keranjang yang melambangkan peningkatan rezeki dan kehidupan yang lebih baik dari tahun ke tahun.
Sering disebut spring roll dan melambangkan kekayaan karena bentuknya seperti emas batangan.
Bola-bola ketan manis dalam kuah hangat yang melambangkan keharmonisan keluarga.
Melambangkan kebahagiaan dan tawa.
Melambangkan pertumbuhan dan keberuntungan finansial.
Simbol rezeki yang berkembang dan mekar.
Melambangkan umur panjang dan kesehatan.
Melambangkan kesetiaan dan kemakmuran.
Biasanya disajikan dalam kotak khusus untuk melambangkan kehidupan yang manis di tahun baru.
Saat Imlek, makanan biasanya disajikan utuh dan lengkap sebagai simbol kesempurnaan dan keberuntungan. (Z-4)
Mie Panjang Umur, yang juga dikenal sebagai Siu Mie, adalah salah satu hidangan tradisional yang memiliki makna mendalam, terutama dalam budaya Tionghoa.
Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina bukan hanya momen untuk berkumpul bersama keluarga, tetapi juga untuk menikmati berbagai hidangan khas yang sarat makna
Perayaan Tahun Baru Imlek di ARYADUTA Bali tahun ini memiliki makna yang lebih dalam di balik kemewahan perayaan biasa.
Ledakan toko petasan di Xiangyang, Hubei, Tiongkok, tewaskan 12 orang di tengah perayaan Imlek. Insiden ini picu kembali debat larangan kembang api akibat isu keamanan.
PERAYAAN Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Tionghoa bukan sekadar penanda pergantian tahun dalam kalender lunar.
PERAYAAN Tahun Baru Imlek 2557/2026 di Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan menjadi salah satu magnet wisata budaya awal tahun.
MENJELANG Imlek pada 17 Februari 2026 mendatang, pengurus Wihara Dharma Bakti di Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan memandikan Rupang atau perwujudan patung para Dewa Dewi, Rabu (11/2).
