Perayaan Imlek Bernuansa Keberlanjutan di ARYADUTA Bali

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

Perayaan Tahun Baru Imlek di ARYADUTA Bali tahun ini memiliki makna yang lebih dalam di balik kemewahan perayaan biasa. Dalam semangat pembaruan dan kemakmuran, hotel ini memamerkan dekorasi bertema Tiongkok yang luar biasa, sepenuhnya terbuat dari bahan daur ulang — sebuah pernyataan kuat tentang kreativitas, kolaborasi, dan keberlanjutan.

Instalasi yang menakjubkan ini menampilkan kuda emas yang elegan dan dekorasi gerbang special Imlek yang artistik, terbuat dari kertas faktur daur ulang dan kotak kardus bekas, terutama karton air mineral yang didaur ulang, serta bahan logam yang tidak terpakai untuk fondasi strukturalnya. Instalasi ini semakin luar biasa berkat kolaborasi lintas departemen yang menginspirasi di baliknya.

Tim Housekeeping dengan cermat mengumpulkan dan menyortir kertas dan kardus daur ulang. Tim Engineering merancang dan membangun fondasi logam yang kokoh untuk memastikan instalasi stabil dan aman. Agus Kurniawan dari departemen Kitchen mewujudkan visi artistik, mengubah bahan daur ulang sederhana menjadi patung kuda emas yang rumit nan elegan dan dekorasi gerbang yang indah.

Upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen ARYADUTA Bali terhadap keberlanjutan dan pengembangan talenta di dalam perusahaan.

Perayaan dilanjutkan dengan makan malam Tahun Baru Imlek yang spektakuler di The Heavens, venue kapel kaca ikonik ARYADUTA Bali. Dihiasi dengan warna emas dan merah yang mewah, kapel tersebut memancarkan kehangatan dan kemakmuran, menciptakan suasana yang memukau untuk malam itu.

Para tamu disuguhi program budaya yang meriah, termasuk upacara Yee Sang tradisional yang melambangkan kelimpahan dan keberuntungan; pertunjukan tarian singa yang energik; dan pertunjukan wu shu yang mengesankan. Keluarga-keluarga berkumpul untuk menikmati buffet all-you-can-eat mewah yang khusus disiapkan untuk acara tersebut, berbagi momen bahagia dalam suasana perayaan yang meriah.

“Tahun Baru Imlek adalah tentang kebersamaan, pembaruan, dan kemakmuran. Tahun ini, kami ingin merayakannya dengan cara yang bermakna, menampilkan kreativitas tim kami dan komitmen kami terhadap keberlanjutan. Melihat berbagai departemen bekerja sama untuk menghasilkan karya seni yang luar biasa membuat saya benar-benar bangga. Hal ini mencerminkan persatuan yang kuat dan semangat dalam ARYADUTA Bali,” kata RM Rendy Prapanca, General Manager ARYADUTA Bali.

Melalui perayaan ini, ARYADUTA Bali sekali lagi membuktikan bahwa kemewahan perayaan dapat sejalan dengan kesadaran lingkungan dan kerja sama tim, menciptakan momen indah bagi tamu dan dampak positif yang berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara dan penawaran yang akan datang, silakan kunjungi www.aryaduta.com/bali atau hubungi +62 858-5988-8008 atau melalui email ke [email protected].