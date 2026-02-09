Rayakan Imlek 2026 di Pullman Bali Legian Beach dengan Buffet Spesial

Headline
PULLMAN Bali Legian Beach mengajak para tamu yang berada di Bali untuk merayakan Tahun Baru Imlek pada Selasa, 17 Februari 2026, dalam suasana hangat, terbuka, dan sarat kebersamaan. Bertempat di Montage All Day Dining mulai pukul 18.00 WITA, perayaan ini dikemas sebagai momen berkumpul bersama keluarga dan sahabat, dengan pengalaman bersantap yang kaya cita rasa dan nyaman dinikmati.
“Tahun baru Imlek selalu identik dengan kebersamaan dan momen berbagi,” ujar Ravi Khubchandani, General Manager Pullman Bali Legian Beach. “Melalui perayaan ini, kami ingin menghadirkan suasana yang ramah dan santai, di mana tamu dapat menikmati hidangan, hiburan, dan waktu berkualitas barsama orang-orang terdekat.”
Rangkaian sajian Imlek disajikan dalam bentuk buffet yang menonjolkan hidangan khas dan cita rasa yang familiar. Tamu dapat memulai dengan pilihan hidangan pembuka dan sajian dingin yang segar, sebelum berlanjut ke berbagai manu hangat yang melambangkan kesejahteraan dan kebersamaan. Live cooking stations menghadirkan dim sum, crispy duck roll, char siu pork, serta aneka hidangan panggang yang dimasak dan disajikan langsung di hadapan para tamu untuk dinikmati Bersama.
Hidangan utama seperti Hainan chicken, tumisan sayuran khas, dan nasi goreng ala Chinese menghadirkan nostalgia rasa hidangan autentik oriental. Pengalaman makan malam ini kemudian ditutup dengan berbagai dessert tradisional seperti egg custard tart, sesame treats, dan banana fritters yang juga disiapkan secara live, menghadirkan penutup manis untuk malam perayaan ini.
Suasana semakin hidup dengan live acoustic performace dan pertunjukan Oriental Chinese Dance yang menambah semangat perayaan tanpa mengurangi kenyamanan bersantap para tamu. Dengan harga IDR 358.000++ per orang, resor ini juga menawarkan diskon 50 persen untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Anggota Accor Plus juga mendapatkan diskon 10 persen untuk setiap pembelian makanan.
Untuk mereservasikan pengalaman unik ini, para tamu dapat menghubungi resor melalui email di [email protected], telepon di +62 361 762 500, WhatsApp di +62 811 376 2500, atau kunjungi situs web resmi di https://www.pullman-bali-legianbeach.com. (RO/Z-2)
