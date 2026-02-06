Ramadan Kareem: Nuansa Baru, Berkah Baru Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
JS Luwansa Hotel Jakarta menghadirkan “RaSa”, konsep Ramadan dengan sajian Nusantara, Asia, dan Timur Tengah, lengkap dengan paket iftar, meeting, dan menginap.
Menyambut bulan suci Ramadan, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta menggelar Ramadan Festival dengan tema Taste of Tradition.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Lorin Solo Hotel menghadirkan konsep iftar Silk Road dengan perpaduan menu Tiongkok dan Timur Tengah, sementara Syariah Hotel Solo menawarkan kuliner Nusantara tematik setiap hari.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
