Ramadan Kareem: Nuansa Baru, Berkah Baru Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang

Ilustrasi(Dok Ist)

MENGAWALI tahun 2026, Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang resmi melakukan rebranding yang dimulai sejak awal Januari 2026. Berlokasi di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 36, Semarang, hotel ini kini hadir dengan total 167 kamar yang terdiri dari empat tipe, yaitu Deluxe Room, Executive Room, Executive Suite, serta Horison Suite Room (coming soon).

Selain fasilitas kamar, Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang juga dilengkapi dengan 13 meeting room, 1 Grand Horison Ballroom, kolam renang, Horison Kids Moved, Santan Restaurant, Sakeca Lounge di lantai 7, Gym, serta Horison Spa by Seruni Spa yang berlokasi di lantai 5.

Menyambut bulan suci Ramadan yang jatuh pada Februari 2026 ini, Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang menghadirkan paket buka puasa all you can eat bertajuk “RAMADAN KAREEM: Nuansa Baru, Berkah Baru”. Paket iftar ini ditawarkan dengan harga IDR 168.000 nett per pax, dan untuk harga early bird IDR 150.000 nett per pax yang berlaku hingga 21 Februari 2026.

Tema Ramadan Kareem: Nuansa Baru, Berkah Baru diangkat sejalan dengan rebranding hotel, yang diharapkan dapat menghadirkan pengalaman berbuka puasa dengan suasana baru serta membawa keberkahan bagi setiap tamu.

Beragam pilihan menu disajikan mulai dari ta’jil, hidangan pembuka, menu utama hingga hidangan penutup, dan rotasi menu serta termasuk signature dish favorit Cheese Wheel Pasta, Mongolian BBQ, Sobat Saru (Soto Babat Sambal Paru), BBQ Corner, Baklava dan Teh Tarik Bakar.

Tidak hanya menghadirkan sajian kuliner yang beragam, Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang juga menyiapkan berbagai hiburan menarik untuk melengkapi momen berbuka puasa bersama keluarga maupun teman teman, seperti live music, live cooking, serta door prize menarik dari Modena, maupun voucher kamar dari unit unit hotel Horison lainnya. Selain itu, Al Fath dan Margaria turut berpartisipasi dengan menampilkan koleksi terbaru mereka melalui sebuah fashion show eksklusif.

Krisdiar Porandito, Assistant Marketing & Brand Manager Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, menyampaikan, "Melalui tema Ramadan Kareem: Nuansa Baru, Berkah Baru, kami ingin menyampaikan pesan bahwa dengan rebranding menjadi Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang akan membawa suasana yang berbeda dan pengalaman baru saat berbuka puasa nanti. Tidak hanya nuansa yang baru, namun juga berkah serta menu-menu baru yang dapat dinikmati oleh para tamu selama bulan Ramadan.” (H-2)