Ngemil Bijak, Hidup Lebih Seimbang

Melalui kampanye edukatif Ngemil Bijak, masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam ngemil sehingga bisa mendapat manfaat positif bagi tubuh dan pikiran.(Dok. Mondelez Indonesia)

DI tengah gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan serba cepat, camilan kian menjadi pilihan praktis untuk menemani aktivitas sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan temuan State of Snacking 2024 dari Mondelez Indonesia yang mengungkap kebiasaan ngemil masyarakat Indonesia terus meningkat, melebihi makanan utama. Tercatat, konsumsi rata-rata camilan mencapai 3 kali per hari, sementara makanan utama hanya 2 kali per hari.

Camilan kini telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan harian masyarakat Indonesia. Sebanyak 93% responden setuju bahwa ngemil adalah cara memanjakan diri setelah hari yang produktif.

Memahami hal tersebut, Mondelez Indonesia turut berpartisipasi dalam Indonesia Wellness Festival (Well Fest) 2025, melalui kampanye edukatif Ngemil Bijak yang mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam ngemil sehingga bisa mendapat manfaat positif bagi tubuh dan pikiran.

"Mondelez berkomitmen mendorong gaya hidup sehat dan seimbang, yakni masyarakat dapat menikmati camilan dengan cara yang lebih bijak dan bertanggung jawab," kata Marfusita Hamburgiwati selaku Head of Corporate & Government Affairs Mondelez Indonesia dalam keterangan resmi.

Sejalan dengan visi Well Fest 2025 yang mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan di Indonesia, Mondelez Indonesia ingin menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk lebih bijak dalam ngemil.

Panduan Ngemil Bijak pada kemasan produk Mondelez Indonesia hadir dalam dua bagian ilustrasi yang mudah dipahami, yaitu tabel Guideline Daily Amount (GDA) yang berisi informasi nilai gizi dan kalori dan gambar/ilustrasi untuk konsumsi sesuai takaran saji.

"Partisipasi Mondelez Indonesia dalam Well Fest 2025 ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam kebiasaan ngemil berlebih," kata Marfusita.

Indonesia Wellness Festival 2025 telah sukses diselenggarakan pada 1–3 Agustus 2025 di Bintaro Jaya Xchange Mall, Tangerang Selatan. Mengangkat tema Elevate Your Well-being, festival ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem wellness nasional dengan melibatkan regulator, industri, dan masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar yang secara resmi membuka acara ini mengatakan, Well Fest merupakan gerakan nasional untuk mengedukasi masyarakat agar cerdas dalam memilih produk pangan, kesehatan, dan kecantikan yang aman, bermutu, dan berbasis ilmiah.

Seluruh produk yang ditampilkan telah melalui pengawasan penuh (full spectrum) dari BPOM, menjadikan festival ini sebagai platform penting untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat.

"Serta, kesejahteraan holistik, baik secara fisik, mental, maupun emosional," ucapnya.

Mendukung penuh edukasi Ngemil Bijak yang diinisiasi Mondelez Indonesia pada acara Well Fest 2025, Chief Executive Officer (CEO) Chemistry Fauzy Harmoko, selaku inisiator dan penyelenggara Well Fest 2025, menjelaskan partisipasi Mondelez Indonesia pada Well fest 2025 merupakan langkah besar yang bisa mendukung masyarakat menuju gaya hidup sehat.

"Well Fest 2025 merupakan wadah lintas sektor untuk bersama-sama membentuk gaya hidup sehat dengan lebih bijak dalam ngemil. Sehingga, memberikan dampak positif bagi tubuh dan pikiran," tutur Fauzy. (E-1)