Ahli Sarankan Konsumsi Telur Secara Keseluruhan, Termasuk Kuningnya

Ilustrasi(Antara)

TELUR sering dianggap sebagai sumber protein yang sangat baik. Namun masiih banyak uga menganggap bahwa kuning telur hanya meningkatkan kolesterol dan menambah lemak.

Ahli gastroenterologi dan hepatologi, Shubham Vatsya, mengatakan bahwa telur memiliki segudang manfaat bagi tubuh, temasuk kuning telur.

Ia menantang anggapan bahwa konsumsi kuning telur dapat meningkatkan kadar kolesterol, terutama jika dibandingkan dengan kebiasaan mengonsumsi makanan olahan tidak sehat yang justru lebih umum diterima.

"Kuning telur sangat bermanfaat karena selain mengandung protein, juga mengandung vitamin B12, biotin, dan kalsium, yang penting untuk menjaga kesehatan rambut dan fungsi otak," kata Vatsya dikutip dari laman Hindustan Times pada Selasa (24/3).

Selain itu, ia menyebutkan bahwa telur merupakan alternatif alami dan terjangkau dibandingkan suplemen mahal yang sering dikonsumsi banyak orang. Ia menambahkan bahwa bagi individu tanpa kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau hipertensi, mengonsumsi beberapa kuning telur setiap hari tergolong aman.

Satu putih telur hanya mengandung sekitar 3 gram protein dan hampir tidak memiliki nutrisi lain. Sementara itu, kuning telur memberikan tambahan sekitar 3 gram protein, serta vitamin B12, biotin, magnesium, dan kalsium. Semua itu merupakan nutrisi yang berperan penting dalam menjaga rambut tetap sehat dan berwarna gelap.

"Saat ini, banyak perempuan mudayang terpengaruh oleh berbagai influencer di media sosial mengonsumsi beragam suplemen dengan harga yang sangat mahal," ujar dia.

Ia menegaskan bahwa satu butir telur mengandung protein, lemak sehat, kolin untuk kesehatan otak, serta antioksidan untuk menjaga ketajaman penglihatan.

"Telur dapat meningkatkan kolesterol baik, menjaga kadar gula tetap stabil, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta membantu pemulihan otot. Dengan kandungan 9 asam amino esensial, telur adalah sumber nutrisi yang sangat lengkap," pungkasnya. (Iam/I-1)