RI Mesti Ambil Langkah Tegas

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.

Cahya Mulyana
31/3/2026 21:10
Iran Serang Kapal Kontainer Berbendera Israel di Teluk Persia
Teluk Persia.(Google Maps.)

KORPS Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada Selasa mengatakan bahwa mereka telah menghantam kapal kontainer Israel di Teluk Persia selama gelombang serangan ke-88 terhadap sasaran AS dan Israel.

"Selama serangan ini, Angkatan Laut IRGC menyerang kapal kontainer Express Halfong, yang merupakan milik rezim Zionis, di Teluk Persia menggunakan rudal balistik," menurut pernyataan IRGC yang dikutip oleh kantor berita Tasnim.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk di Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. (Ant/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
