Anwar Ibrahim: Cintai Produk-Produk Dalam Negeri

PERDANA Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengajak warganya mengutamakan membeli produk-produk lokal untuk memperkuat ekonomi domestik di tengah ancaman krisis energi akibat perang di Timur Tengah.

"Saya mengajak seluruh rakyat untuk memperkuat ekonomi domestik. Utamakan produk lokal dan dukung para pengusaha kita, karena kekuatan internal merupakan benteng utama dalam menghadapi krisis energi global akibat konflik di Asia Barat," kata Anwar Ibrahim saat memimpin Rapat Majelis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN), badan penasihat pemerintah Malaysia terkait isu krisis ekonomi, di Malaysia, Selasa.

Anwar menyampaikan rapat MTEN menelaah secara mendalam perkembangan krisis energi global yang semakin meruncing serta implikasinya terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

"Hakikatnya, dunia sedang memasuki fase yang lebih menantang dan tidak menentu; dan Malaysia tidak terkecuali dari dampaknya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah atau terlalu merasa nyaman. Kita harus bersiap siaga dengan disiplin, keteguhan, dan semangat kebersamaan yang tinggi," kata Anwar.

Di tengah tantangan yang ada, tambahnya, Pemerintah Malaysia menekankan bahwa fondasi ekonomi negara tetap kuat dan berdaya tahan.

Menurut Anwar, pemerintahan MADANI yang dipimpinnya akan terus bertindak secara proaktif berdasarkan data dan realita saat ini, termasuk mendapatkan pandangan dari pihak industri serta usaha kecil dan menengah (UKM) agar setiap langkah yang diambil bersifat menyeluruh, seimbang, dan efektif.

"Insyaallah, setiap keputusan akan terus berlandaskan tanggung jawab dan kepentingan rakyat. Pemerintah akan berupaya memastikan stabilitas pasokan energi tetap terjaga, ekonomi terus berjalan dengan baik, serta kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dalam setiap tindakan," ujar Anwar. (Ant/P-3)