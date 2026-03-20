Mudik vs Balik Kampung: Mengapa Tradisi Lebaran RI dan Malaysia Serupa tapi Tak Sama?

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MENJELANG Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh pada Maret 2026, fenomena eksodus massal kembali terjadi di dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, jutaan orang bersiap untuk Mudik, sementara di Malaysia, warga bersiap untuk Balik Kampung. Meski tujuannya sama, kembali ke akar keluarga, terdapat perbedaan fundamental yang menarik untuk dikaji.
Secara etimologis, "Mudik" di Indonesia sering dikaitkan dengan singkatan bahasa Jawa mulih dilik (pulang sebentar). Namun, para antropolog menyebutkan akar katanya berasal dari bahasa Melayu "Udik" yang berarti hulu sungai. Di masa lalu, masyarakat Melayu yang berdagang ke hilir akan kembali ke hulu (mudik) untuk pulang ke desa asal mereka.
Di Malaysia, istilah "Balik Kampung" lebih literal dan universal digunakan. Menariknya, di Malaysia, istilah ini tidak hanya eksklusif untuk Lebaran, tetapi juga sangat masif terjadi saat Tahun Baru Cina (Lunar New Year), mencerminkan komposisi demografi Malaysia yang multikultural.
|Aspek Perbandingan
|Mudik (Indonesia)
|Balik Kampung (Malaysia)
|Istilah Utama
|Mudik (dari kata "Udik")
|Balik Kampung
|Moda Favorit
|Bus, Kereta Api, Motor, Mobil
|Dominan Mobil Pribadi
|Hidangan Wajib
|Ketupat & Opor Ayam
|Ketupat & Lemang
|Momen Utama
|Idulfitri (Dominan)
|Idulfitri & Tahun Baru Cina
Skala mudik di Indonesia jauh lebih kolosal. Pemerintah memprediksi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 mencapai lebih dari 143 juta orang. Di Malaysia, meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit, kepadatan lalu lintas di PLUS Highway tetap menjadi tantangan tahunan, terutama bagi warga Kuala Lumpur yang menuju utara (Kedah/Perlis) atau selatan (Johor).
Satu hal yang sangat menonjol di Malaysia adalah tradisi Open House atau Rumah Terbuka. Berbeda dengan di Indonesia yang biasanya terbatas pada keluarga dan tetangga dekat, Open House di Malaysia sering kali bersifat publik, di mana siapa pun bisa datang untuk menikmati hidangan tanpa memandang ras atau agama, memperkuat semangat "Malaysia Madani".
Mudik dan Balik Kampung adalah dua sisi dari koin yang sama: simbol kemenangan setelah berpuasa dan penghormatan kepada orang tua. Meski istilah dan skalanya berbeda, esensi keduanya tetaplah menjaga silaturahmi di tanah kelahiran.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved