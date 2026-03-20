Mudik vs Balik Kampung: Mengapa Tradisi Lebaran RI dan Malaysia Serupa tapi Tak Sama?

Kendaraan roda dua masuk kedalam kapal di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali saat arus mudik, Rabu (18/3/2026)(ANTARA/Budi Candra Setya)

MENJELANG Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh pada Maret 2026, fenomena eksodus massal kembali terjadi di dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, jutaan orang bersiap untuk Mudik, sementara di Malaysia, warga bersiap untuk Balik Kampung. Meski tujuannya sama, kembali ke akar keluarga, terdapat perbedaan fundamental yang menarik untuk dikaji.

Akar Kata: Antara Jawa dan Melayu

Secara etimologis, "Mudik" di Indonesia sering dikaitkan dengan singkatan bahasa Jawa mulih dilik (pulang sebentar). Namun, para antropolog menyebutkan akar katanya berasal dari bahasa Melayu "Udik" yang berarti hulu sungai. Di masa lalu, masyarakat Melayu yang berdagang ke hilir akan kembali ke hulu (mudik) untuk pulang ke desa asal mereka.

Di Malaysia, istilah "Balik Kampung" lebih literal dan universal digunakan. Menariknya, di Malaysia, istilah ini tidak hanya eksklusif untuk Lebaran, tetapi juga sangat masif terjadi saat Tahun Baru Cina (Lunar New Year), mencerminkan komposisi demografi Malaysia yang multikultural.

Aspek Perbandingan Mudik (Indonesia) Balik Kampung (Malaysia) Istilah Utama Mudik (dari kata "Udik") Balik Kampung Moda Favorit Bus, Kereta Api, Motor, Mobil Dominan Mobil Pribadi Hidangan Wajib Ketupat & Opor Ayam Ketupat & Lemang Momen Utama Idulfitri (Dominan) Idulfitri & Tahun Baru Cina

Skala dan Moda Transportasi

Skala mudik di Indonesia jauh lebih kolosal. Pemerintah memprediksi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 mencapai lebih dari 143 juta orang. Di Malaysia, meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit, kepadatan lalu lintas di PLUS Highway tetap menjadi tantangan tahunan, terutama bagi warga Kuala Lumpur yang menuju utara (Kedah/Perlis) atau selatan (Johor).

Informasi Tambahan: Di Malaysia, kepemilikan kendaraan pribadi sangat tinggi karena adanya kebijakan kredit berbunga rendah, sehingga kemacetan "Balik Kampung" didominasi oleh deretan mobil pribadi di jalan tol.

Tradisi Rumah Terbuka

Satu hal yang sangat menonjol di Malaysia adalah tradisi Open House atau Rumah Terbuka. Berbeda dengan di Indonesia yang biasanya terbatas pada keluarga dan tetangga dekat, Open House di Malaysia sering kali bersifat publik, di mana siapa pun bisa datang untuk menikmati hidangan tanpa memandang ras atau agama, memperkuat semangat "Malaysia Madani".

Kesimpulan

Mudik dan Balik Kampung adalah dua sisi dari koin yang sama: simbol kemenangan setelah berpuasa dan penghormatan kepada orang tua. Meski istilah dan skalanya berbeda, esensi keduanya tetaplah menjaga silaturahmi di tanah kelahiran.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.