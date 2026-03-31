Donald Trump Ancam Hancurkan Kilang Minyak Iran jika Negosiasi Gagal

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan keras akan menghancurkan seluruh infrastruktur energi dan pembangkit listrik Iran jika kesepakatan diplomatik tidak segera tercapai.
Meski mengeklaim adanya kemajuan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik Amerika-Israel dengan Teheran, Trump menegaskan bahwa AS siap mengambil tindakan militer ekstrem apabila Selat Hormuz tidak segera dibuka bagi aktivitas bisnis.
“Jika karena alasan apa pun kesepakatan tidak segera tercapai, meskipun kemungkinan besar akan tercapai, dan jika Selat Hormuz tidak segera dibuka untuk urusan bisnis, kami akan mengakhiri sikap diam kami di Iran dengan meledakkan dan menghancurkan sepenuhnya semua pembangkit listrik mereka, sumur minyak, dan Pulau Kharg (dan mungkin semua pabrik desalinasi!),” tulis Trump di Truth Social pada Senin (30/3/2026) waktu setempat.
Sebelumnya, Iran menegaskan tidak ada negosiasi langsung dengan Amerika. Kontak terbaru hanya berupa pesan yang disampaikan melalui perantara. Negara-negara kawasan, termasuk Pakistan, Turki, dan Mesir, berupaya menjadi penengah untuk mencapai kesepakatan.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyatakan Islamabad bersedia menjadi tuan rumah pembicaraan. Trump menambahkan, pembicaraan tidak langsung yang dilakukan melalui utusan Pakistan menunjukkan kemajuan. “Kesepakatan bisa dicapai dengan cukup cepat,” ujarnya.
Serangan udara Amerika-Israel pada 28 Februari lalu menewaskan 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi “tuan rumah” aset militer Amerika.
Serangan balasan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu pasar global dan penerbangan. (Anadolu/Ant/I-1)
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan tim nasional sepak bola Iran bahwa keselamatan mereka terancam
Perwakilan Iran di PBB tegaskan AS pikat tanggung jawab penuh atas agresi militer. Semua pangkalan musuh di kawasan jadi target sah respons defensif.
Hakim federal membatalkan dakwaan terhadap James Comey dan Letitia James setelah menyatakan penunjukan Jaksa AS Sementara Lindsey Halligan oleh Presiden Donald Trump tidak sah.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengancam membasmi Hamas jika melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.
Trump tandatangani perintah eksekutif pembentukan unit khusus di Garda Nasional untuk tangani gangguan ketertiban umum.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mempertanyakan nilai strategis NATO bagi AS jika dukungan logistik, seperti akses pangkalan, justru dihambat saat dibutuhkan.
Ebn-e-Reza juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat.
Iran menegaskan belum ada negosiasi langsung dengan AS dan menyebut kontak baru sebatas mediator, memukul klaim Washington soal diplomasi.
MENTERI Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin (30/3) menyatakan harapan untuk bekerja sama dengan elemen-elemen di dalam pemerintahan Iran.
Iran konfirmasi kematian Komandan AL IRGC Alireza Tangsiri akibat serangan Israel. Sosok kunci di balik blokade Selat Hormuz ini gugur di tengah gempuran ke Teheran.
